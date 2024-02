Con la autoestima no se nace: 3 pasos sencillos para mejorar la relación contigo mismo

Con el autoestima no se nace, se va creando, así lo asegura la coach y especialista en desarrollo personal, Paloma Villa, quien además indica que todos los seres humanos tienen la oportunidad día a día de cambiar esta imagen mental sobre ellos mismos en su vida.

Esta valoración que realizan los individuos representa una dificultad para la vida de muchos, debido a que el no sentirse capaces los hace perderse de experiencias, no establecer relaciones de manera adecuada con base en el autoconcepto que tienen de sus rasgos físicos, sus experiencias, sus años de edad o cualquier situación por la que atravesó su vida.

¿Cómo se manifiesta la baja autoestima?

De acuerdo con la especialista, cada ser humano tiene una especie de voces internas, las cuales hacen una evaluación de las cosas que están bien o mal dentro de cada uno. La experta asegura que las promesas que se cumplan a este ente que habita dentro de cada ser va a ser el elemento que catapulte o disminuya la autoestima.

"Por eso hay que tener mucho respeto con lo que nos proponemos porque eso va a crear la percepción que tú tienes de ti".

Una de las principales características de los que pasan por esta situación, indicó la especialista, se manifiesta con las personas que no pueden hablar en público o externar su opinión, debido a que se sienten criticados incluso antes de abrir la boca.

¿Qué es la autoestima, cómo se desarrolla y cuál es su importancia?

La autoestima podría definirse como la autopercepción que tiene la gente de sí misma. También podría ser una valoración que se hace a uno mismo. Muchas veces esta no tiene que ver con la realidad, sino con la historia de cada persona.

"Aunque tú tengas la voluntad y la disciplina de lograr algo, una meta, pues en el fondo no te la crees".

Destacó que varios seres humanos pasaron por infancias en las cuales sus padres cortaban sus ideas o caminos bajo el supuesto de que había cosas que no podían lograr o a las cuales no podían aspirar. Esto lleva a que muchos tengan una voz implementada en el inconsciente, debido a estos estímulos en el núcleo familiar.

Tener un autoconcepto o una valoración negativa de uno mismo, indica, la especialista, tiene peso y complicaciones en la vida diaria, debido a que sujetan a la persona a una vida laboral y social en la que no puede crecer, levantar la mano para dar una opinión o hacer algo para mejorar su día a día.

"El autoestima interfiere en todo en nuestra vida. En nuestras relaciones, si no tenemos una autoestima alta o construida, definitivamente vamos a dejar que la pareja abuse de nosotros".

¿Qué es la autoestima, qué significa y cuáles son sus tipos?

Existen dos tipos de autoestima que experimentan los individuos y la cual está basada en la imagen mental que tienen de sí mismos. Esta autoaceptación varía de persona a persona y tiene causas muy diferentes entre cada uno.

¿Qué autoestima baja?

Los pacientes que no sienten que tienen un lugar en el mundo o viven con una valoración negativa de su propia imagen mental son los que pasan por esta situación. Generalmente son individuos que sienten que no pueden lograr sus metas porque sienten que no lo merecen.

¿Qué autoestima alta?

Cuando la valoración que hace cada uno de sí mismo le permite entender que tiene un lugar en el mundo y que sus ideas son valiosas, se puede decir que la persona tiene una autoestima alta. No obstante, en este rubro se corre el riesgo de que los individuos sientan que sus necesidades están por encima de los demás.

¿Qué autoestima saludable?

El tener un conocimiento de las virtudes y defectos propios permite a una persona tener un desarrollo personal más óptimo, debido a que saben relacionarse mejor con los individuos y verlos como a iguales. Este tipo de autoestima es saludable porque quien la experimenta entiende que tiene una voz propia, pero también reconoce a los demás y puede colaborar, así como relacionarse con ellos.

Tener el autoestima alta, no es sinónimo de siempre ser feliz, sino de alcanzar plenitud con uno mismo.

Cómo mejorar acabar con los problemas de autoestima

La especialista en desarrollo personal aseguró que es necesario que la gente pase por tres pasos indispensables: dialogo interno, implementación de metas, y hábitos para lograr acabar con la baja autoestima.

Destacó que la gente debe entender que los comentarios negativos por parte de sus familiares y amigos no tenían la intención de dañarlos, por lo que deben dejarse atrás por medio de las siguientes prácticas.

1.- La autoestima puede mejorar con logros, empieza con una meta pequeña

La experta recomendó a la gente empezar poniéndose una meta corta y realista para iniciar este cambio, debido a que esto permitirá que comiencen a cambiar su forma de ver el mundo y su relación con este por medio del cambio del diálogo interno.

Una vez que se logre este pequeño paso, se debe de buscar el siguiente, a fin de que las cosas comiencen a tener una nueva perspectiva para cada individuo.

"Hay gente que se pone metas muy grandes porque en el fondo sabe que no lo va a lograr".

2.- Haz una lista de virtudes para el autoconocimiento de tu autoestima

No es poco frecuente que en una entrevista de trabajo una persona pueda nombrar fácilmente sus errores o lo que considera un defecto; no obstante, cuando las personas encargadas de recursos humanos les piden nombrar las cosas que han hecho bien o que han obtenido.

Por tal razón, Villa recomienda que la gente opte por conocerse a sí misma a través de lo que ha avanzado. Para tal efecto, se puede crear una lista con los éxitos, resultados y triunfos de sus esfuerzos, así como las características que le gustan más de ella misma.

3.- La autoestima es amor propio que debe trabajarse

Otra actividad que se puede realizar es plantear que partes del autoconcepto o autoestima se quieren cambiar y qué se va a hacer para lograrlo. No se debe empezar desde un aspecto determinante, sino establecer pequeños pasos que permitan esto.

Un ejemplo de esto sería que en caso de querer bajar de peso, se elimine semanal o quincenalmente un ingrediente o alimento que resulta nocivo para la salud. Quitar de la lista de comidas todo a lo que se está acostumbrado no solamente puede resultar dañino para la estabilidad física, sino también puede terminar en una recaída.

¿Cuáles son los 5 componentes del autoestima o autoestimación?

