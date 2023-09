6 frases de alto impacto que te ayudarán a elevar tu autoestima, según la ciencia

De acuerdo con la Ciencia de la Confianza de las Naciones Unidas (ONU), la autoconfianza consiste en poseer un sentido interno y realista de nuestras capacidades y confiar en uno mismo ya que esto es crucial para gestionar los retos emocionales y alcanzar objetivos en la vida personal y profesional. Es necesario que tengamos autoconfianza porque ésta nos propicia salud mental, éxito, y además nos favorece a la hora de tomar decisiones y tener resiliencia.

Conseguir la autoconfianza requiere de un trabajo constante en uno mismo para ello debemos vivir cada una de situaciones que nos ocurren de manera positiva, debemos centrarnos menos en los problemas y focalizar la energía en soluciones y cambios positivos. Hay una forma de conseguir autoconfianza y solo tenemos que practicarla a diario para lograrlo.

Una persona con autoconfianza predica con con acciones todos los días | Foto: Pexels

¿Cuáles son las frases que debe decir una persona con autoconfianza?

Una persona con autoconfianza predica con con acciones todos los días que no solo le ayudan a aumentar sus niveles de confianza, también lo ayudan a ser una mejor persona. Según un la psicóloga Cortney S. Warren, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hay 6 frases que personas con alta autoestima repiten con mayor frecuencia así que debemos tenerlas en cuenta si no están dentro de nuestro vocabulario.

1. “Déjame pensar en eso antes de responder”.

Las personas emocionalmente seguras se expresan bien, eligen bien sus respuestas y antes de responder analizan con cuidado y no son impulsivos en sus reacciones.

2. “No”

Parece simple pero hay personas que no son capaces de tener un "no" como respuesta. Pero, quien logra establecer esta palabra significa que tiene sus límites muy claros y saben perfectamente lo que pueden hacer y lo que no.

Saber decir "no" es muy importante | Foto: Pexels

3. “Esto es lo que soy y estoy orgulloso de ello”.

Son consistentes de sí mismos y se aceptan tal y como son. Además muestran orgullo de lo que poseen pero saben que pueden seguir trabajando para lograr ser mejor cada día.

4. “Lamento que estés luchando. ¿Cómo puedo ayudarte?”

Quienes tienen autoconfianza son empáticos con el mundo que les rodea y ayudan sin prejuicios sobre todo cuando se trata de brindar apoyo.

Debemos estar orgullosos de quienes somos | Foto: Pexels

5. “Esto me importa”

Si no tienes bien establecidas tus prioridades es momento de que las definas. Tener claro qué es lo que verdaderamente nos importa es clave para estar emocionalmente seguro porque guía nuestras elecciones.

6. ”¡Lo intentaré!”

Las personas emocionalmente seguras llevan cosechando en su vida elementos que los ayudan a tener autoconfianza y en su interior constantemente se repiten que todo estarán bien, pero para ello saben que deben seguir intentando y poner esfuerzo en ello.

Las personas con autoconfianza se equivocan pero vuelven a intentarlo | Foto: Pexels

