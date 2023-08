9 afirmaciones para decretar amor propio y un buen inicio de mes

Septiembre está a la vuelta de la esquina, es el noveno mes del año, pero no por eso las metas y la motivación para conseguirlas deben caer, al contrario, tener en mente que el año está a unos meses de concluir y por qué no terminarlo con broche de oro, siempre dentro de nuestras posibilidades.

Una de esas metas podría ser incrementar el amor propio, nunca está de más poner atención hacia cómo nos tratamos, o si estamos dando la importancia suficiente a nuestros deseos y aspiraciones, ya que en ocasiones el trabajo y la vida familiar nos absorben tanto que nos olvidamos de nosotros mismos. A continuación se recopilan algunas frases que podemos repetir este inicio de mes para replantear objetivos y voltear a vernos si es necesario.

A veces el trabajo nos absorbe demasiado. Foto: Pexels

Afirmaciones para decretar amor propio en septiembre

El amor propio es fundamental para una buena salud mental: aceptarse con todas las cualidades, defectos, fortalezas o debilidades y amarse no es tarea sencilla; sin embargo, hay que tener en cuenta que al final eres tu compañía en todo momento, y te mereces quererte así. Cultivar tu relación contigo mismo se basa en identificar y constituir pensamientos, conductas y actitudes hacia ti, a fin de conocernos realmente, es decir, conocer las nuestras partes “buenas” pero también las “malas”, o esas que te gustarían modificar, siempre compasivamente y con cariño.

Creo en mí.

Me amo profunda y totalmente.

Confío en mí y creo en mi sabiduría.

Soy una persona exitosa.

Me adapto y cambio según mis circunstancias.

Suelto mis creencias pasadas que ya no me hacen bien.

Merezco la abundancia, amor e increíbles experiencias.

Me siento feliz de ver lo lejos que he llegado.

Soy capaz de lograr todo lo que me propongo.

Por lo general, la autoestima y la felicidad están relacionadas. Foto: Pexels

¿La autoestima es clave para la felicidad?

Aunque el concepto de felicidad represente motivos distintos para cada persona -familia, salud, pareja, dinero, lujos, entre otros- para el portal especializado en salud y bienestar, "Mejor con salud AS", significa tener un profundo estado interior de calma y serenidad, es sentirse en paz y en sintonía con todo nuestro alrededor. No obstante, no es fácil alcanzarlo.

Respecto a la relación que tiene la autoestima con la felicidad, los especialistas aseguran que el problema surge cuando perdemos el control sobre nosotros mismos y conferimos el poder de sentirnos bien o mal a los demás y a las circunstancias. De este modo, se abre el portal de la inseguridad y en consecuencia, del malestar y sufrimiento. Advierte que esta es una trampa peligrosa, el dejar de creer en nosotros, olvidar cuánto valemos y, sobre todo, no priorizarnos sobre la opinión de los demás.

