Las 5 frases que caracterizan a las personas con gran autoestima y que debes poner en práctica, según especialista

La autoconfianza es básica para que una persona se sienta segura de su talento, no de una forma arrogante, sino realista. No significa sentirse superior a los demás, se trata de saber, internamente, que una persona es capaz para realizar alguna actividad o desempeñarse óptimamente en algún área. También se refiere a un logro, algo que todos y todas pueden alcanzar y tener.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la autoconfianza trata de un estado completo de bienestar que tiene en cuenta el aspecto social, físico y psicológico. En ese sentido, Cortney S. Warren, una profesora de la prestigiosa Universidad de Harvard, ubicada en Massachusetts, explicó que existen frases que al repetirlas a diario, poco a poco se puede ir ganando autoconfianza y seguridad en uno mismo. Es importante tener en cuenta que la seguridad emocional no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo y esfuerzo.

5 frases de personas seguras de sí mismas

1. "¿Cómo puedo ayudar?": estas frases son de gran apoyo para quienes pasan un mal momento, ya que las personas seguras tienen una gran capacidad para empatizar con quienes lo necesitan. Además, ayudan a los demás genuinamente, no solo por quedar bien o destacar ante los demás.

2. "Esto me importa": cuando se plantean diferentes opciones, estas personas suelen tener confianza en sí mismas, ya que siempre defenderán sus ideas y sus valores siempre serán prioridad, según la psicóloga.

3. "Voy a intentarlo": confianza en sí mismo está vinculada al optimismo. Quienes intentan nuevas cosas cuentan con una motivación especial por los proyectos y no suelen rendirse, pese a la posibilidad de fracasar.

4. "No": Cortney Warren aseguró que las personas con un autoestima alta no tienen problemas para establecer límites y decir "no" cuando algo no les parezca, no quepa dentro de sus sus valores, o simplemente no quieran acceder a algo impuesto por los demás.

5. "Déjame pensar antes de responder": según Warren, la impulsividad no suele ser una característica de las personas con confianza, por lo que suelen tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus respuestas antes de tomar una decisión.

Las afirmaciones positivas pueden ser utilizadas para motivarse, fomentar cambios positivos en la vida, aumentar la autoestima y superar emociones negativas. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones positivas requieren una práctica regular si se quiere obtener resultados.

