¿Cómo aumentar tu amor propio? 7 frases para cultivar una autoestima de acero

El amor propio es fundamental para una buena salud mental: aceptarse con todas las cualidades, defectos, fortalezas o debilidades y amarse no es tarea sencilla; sin embargo, hay que tener en cuenta que al final eres tu compañía en todo momento, y te mereces quererte así. Cultivar tu relación contigo mismo se basa en identificar y constituir pensamientos, conductas y actitudes hacia ti, a fin de conocernos realmente, es decir, conocer las nuestras partes “buenas” pero también las “malas”, o esas que te gustarían modificar, siempre compasivamente y con cariño.

Especialistas de la salud mental se han dado a la tarea de buscar las técnicas que ayuden a construir un amor propio que sea difícil de tumbar y que con practicarlas constantemente se pueda llegar a tener una autoestima de acero. Entre de los portales que se han encargado de recopilar algunas se encuentra el portal español Psicología Online, el cual desvela las siguientes frases para practicarlas todos los días o cada que nos enfrentemos a alguna situación que pueda vulnerar nuestro amor propio:

7 frases para cultivar el autoestima

"Soy una persona inteligente, valiente y poderosa"

"Merezco ser respetado/a por quien y como soy"

"Me valoro, me quiero y me respeto igual que valoro y respeto a mis seres queridos"

"Soy capaz de alcanzar mis objetivos, lucharé por ellos"

"A pesar de los errores que he cometido en mi vida, éstos no me convierten en lo que soy"

"No soy una persona perfecta, nadie lo es, pero puedo mejorar cada día"

"Estoy orgulloso/a de quien soy y seguiré mejorando como persona día tras día"

Dicho artículo fue redactado por la psicóloga Claudia Pradas, graduada por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien actualmente se continúa capacitando en temas de género y comunicación, a fin de seguir difundiendo información en medios digitales con el fin de divulgar y acercar el conocimiento psicológico a todas las personas que necesiten dicha información.

¿La autoestima es clave para la felicidad?

Aunque el concepto de felicidad represente motivos distintos para cada persona, para el portal especializado en salud y bienestar, "Mejor con salud AS", significa tener un profundo estado interior de calma y serenidad, es sentirse en paz y en sintonía con todo nuestro alrededor; no obstante, no es fácil alcanzarlo.

Respecto a la relación que tiene la autoestima con la felicidad, los especialistas aseguran que el problema surge cuando perdemos el control sobre nosotros mismos y conferimos el poder de sentirnos bien o mal a los demás y a las circunstancias. De este modo, se abre el portal de la inseguridad y en consecuencia, del malestar y sufrimiento. Advierte que esta es un atrampa peligrosa, el dejar de creer en nosotros, olvidar cuánto valemos y, sobre todo, no priorizarnos sobre la opinión de los demás.

