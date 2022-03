Tips para mejorar tu autoestima y factores que perjudican tu seguridad ante los demás

La autoestima es el aprecio o consideración que se tiene por uno mismo, se va construyendo a lo largo del desarrollo gracias a la información que obtenemos de nosotros mismos mediante la interacción con el mundo, principalmente nuestros padres y los integrantes de nuestro círculo más cercano.

El sentido de logro, de valía, de responsabilidad, de simpatía o de antipatía, de fracaso y de bondad o maldad entre otros se van consolidando de acuerdo a los mensajes que recibimos de los demás, de acuerdo a nuestro contexto y también en consonancia a lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestra realidad.

La autoestima va de la mano de nuestra identidad y en esencia es un mensaje que se ha repetido de forma incansable a lo largo de nuestra vida y que terminamos por creerlo.

Es importante resaltar que la autoestima no es algo dado y rígido, por el contrario, es una dimensión dinámica susceptible de cambio, por ello es importante tener en cuenta que para mejorar nuestra autoestima, es necesario ser congruentes con nuestras metas y objetivos, apegándonos al cumplimiento de ellos, esto logrará reforzar nuestro sentido de logro y propiciara el surgimiento de sentimientos gratos por su consecución, también, entre otras cosas es muy útil vigilar de quienes nos rodeamos y el lugar en el que nos ubicamos, pues con ello podemos sustraernos de influencias nosciva y encontrar el terreno fértil para el desarrollo de una autoestima sólida.

La importancia de ser padres

Dentro de los componentes que influyen dentro de una construcción sana o sólida de la autoestima tiene que ver con la mirada de los otros, el entorno pero también los estímulo internos, y cómo vamos manejando esto qué pensamos de nosotros mismos y a veces las cosas resultan ser más complicado, por el complejo tan intrincado de relaciones que hay entre el individuo y su contexto o el medio social donde se ubica, por ello, es muy importante hacer conciencia de lo que nosotros estamos reflejando a los demás y sobre todo cuando somos papás.

La construcción para una autoestima sólida va a tener que ver en gran parte con lo que nosotros transmitamos a aquellos que dependan de nuestro cuidado, es decir, de nuestros hijos, hay que mandarles mensajes de valía, y a veces por nuestros propios medios, fantasmas dejamos caer sobre los hijos todas estas ideas que puede estar equivocadas sobre la vida, por ello, hay que ser muy cuidadosos.

La autoestima tiene que ver con poder estar bien con uno mismo y poder tener atención a los demás, para ello, tengo que saber respetar, conocer qué me duele, qué me gusta y qué no, y evitar el conflicto para manejar mis ideas propias.

