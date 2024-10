Nicole Agnesi y Alan celebran los 3 meses de Mikaela con un pastel anti papá: "sigue teniendo mamitis"

Todo TikTok está obsesionado con la vida de ensueño de Nicole Agnesi y no sólo por los lujos que presume, sino también por el carisma y la autenticidad que presume todo el tiempo; aunque la influencer ya era querida y popular, su fama creció todavía más a lo largo de su embarazo, ya que la emoción se apoderó de sus amigos y familiares, pero también de sus fieles seguidores. Sin embargo, todo dio un giro radical el pasado 21 de julio cuando ella junto a su pareja, Alan Bañuelos, cumplieron su promesa de avisarle a sus fans que la pequeña Mikaela había nacido.

Después de dar a luz y ambos sumamente emocionados todavía en el quirófano, pero ya con su bebita en brazos, la pareja reveló que su bebé había nacido bien; la noticia se hizo viral y se apoderó de las principales tendencias en redes sociales gracias a los más de dos millones de seguidores de Nicole Agnesi tan sólo en TikTok. Sorprendentemente ya pasaron tres meses y al igual que en los últimos, la creadora de contenido y Alan festejaron a lo grande un mes más de vida de su única hija.

A través de redes sociales la pareja publicó fotos y videos de cómo celebraron lo tres meses de vida de su hija Mikaela y aunque los últimos dos meses hicieron lo mismo con fotos de ellos tres juntos y un pequeño pastel en honor a la bebé, este mes fue diferente y tuvo un toque de mucho humor. Pues para la ocasión eligieron un pastel "anti papá", esto porque en los videos de la influencer ha explicado que por el momento su hija está pasando por una etapa de "mamitis" en la que sólo quiere estar junto a ella y no con Alan.

Es por ello que no dudaron en bromear con la situación y esta etapa de la pequeña para mandar hacer un pequeño pastel blanco y decoración roja, además de un símbolo de no permitido justo en la base del pastel. El diseño que encantó a los fans de la pareja también incluye fotos del feliz papá siendo tachado, ya que por ahora no es el favorito de Mikaela. La reacción en redes fue positiva y despertó muchas risas ente los seguidores de los influencers, quienes bromearon con que en el futuro, papá será el favorito.

Así festejaron a su única hija. (Foto: IG @nicoleagnesi)

Nicole Agnesi y Alan Bañuelos celebran los 3 meses de su bebé con un icónico pastel "anti papá"

La tarde del lunes 21 de octubre, fecha en la que Mikaela cumplió tres meses de vida, sus papis postearon una foto en la que aparecen en el comedor besando las mejillas de su hija y en el centro se aprecia el icónico pastel anti papá. "Amor/odio a papi", escribió Nicole Agnesi en el post de Instagram que rápidamente alcanzó los miles de me gustas y comentarios de sus fans.

"El karma de Alan es que Mikaela sea igualita a él, pero no lo quiera", "JAJAJA si es Mika con Alan, felices 3 meses a nuestra sobri", "deja que crezca y a la que ya no querrá tanto después será a ti, la princesa de papá", "pronto pasará la etapa de aceptación", "no puedo, el pastel está increíble" y "ya vi que están funando a alguien", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Alan bailando con su pastel de "papá funado". (Foto: TikTok @nicoleagnesii2)

Por su parte, la influencer hizo un close up al diseño del pastel a través de un video en sus Instastories en el que se aprecia con mayor detalle todas las fotos que se seleccionaron y con papá tachado para festejar a la pequeña. Además, entre bromas Nicole dijo que "odian" al "embarazador", aunque claro se trata de una etapa, ya que han demostrado ser una de las parejas más estables del Internet.

"Hoy Mikaela cumple tres meses y obviamente tenía que mandarle a hacer su pastel en Voale. (...) Vean por favor el pastel de este mes. Odiamos al embarazador, porque Mikaela cada que se lo paso se agarra llorando, así que este es el pastel de los tres meses de Mika", dijo la influencer al presumir en video el rico postre con el que festejaron a su bebita.

Así luce el icónico pastel. (Foto: IG @nicoleagnesi)

A través de TikTok también hicieron una aparición en un video bailando junto a su bebé para dejar en claro que todo se trata de una broma y que incluso Alan estuvo de acuerdo con el diseño del pastel. En el clip que ya acumula más de dos millones de reproducciones se ve al papá bailando mientras carga y muestra el postre, mientras que la creadora de contenido carga a Mikaela para también sumarse al festejo.

Sigue leyendo:

La influencer Nicole Agnesi enternece con fiesta de disfraces junto a su hija Mikaela, amigas y sus bebés | VIDEO

Joven descubre infidelidad de su novio “indocumentado” y en venganza lo regresa a México: VIDEO