La influencer Nicole Agnesi enternece con fiesta de disfraces junto a su hija Mikaela, amigas y sus bebés | VIDEO

Nicole Agnesi se ha convertido en la influencer del momento, pues ha logrado conquistar a millones de internauta con sus videos de Get Ready with Me, cómo vive su maternidad y los lujos que tiene en su día a día, pero también por compartir una imagen auténtica de quién es ella y la familia que ha comenzado a formar con Alan, el padre e su bebita Mikaela. Cabe recordar que el pasado 21 de julio cuando su primera hija en común nació se robaron toda la atención y se hicieron tendencia no sólo en TikTok e Instagram, donde son muy activos, sino también en X, antes Twitter.

Desde el nacimiento de su bebé, Nicole Agnesi no ha dejado de compartir contenido tras su recuperación tras la cesárea, además de cómo su hija ha formado un gran vínculo con ella, de cómo ya se mudaron a la casa que les regaló su suegro y los muchos accesorios y artículos de cocina y más que compraron para el hogar que y forman. Ahora, para "estrenar" su nueva casa la pareja realizó una fiesta de disfraces muy especial a la que asistieron otras mamás junto a sus bebitos; los detalles fueron compartidos por la influencer en una serie de videos virales de TikTok.

Este fin de semana la creadora de contenido y new mom compartió un video que ya acumula más de 13 millones de reproducciones en el que la familia de tres presume sus disfraces de Halloween. Por un lado, la influencer se visitó de la Niña Boo, Alana de Mike Wazowski y Mikaela con un mameluco de Sullivan, en su clip viral bailaron y presumieron su vestuario temático, mientras que en el fondo de su sala se observa la decoración de fiesta.

La emoción de sus fans se hizo presente en TikTok con miles de comentarios por esta apuesta viral, pero sin duda alguna lo que más sensación causó fue que la pareja organizó una fiesta de disfraces muy especial para las amigas que Nicole Agnesi conoció en maternidad, quienes también asistieron disfrazadas con sus bebitos. Las imágenes fueron compartidas por la creadora de contenido, quien además cuidó la privacidad de los recién nacidos al cubrirles sus rostros.

La pareja se lució con la fiesta en su nueva casa. (Foto: TikTok @nicoleagnesii2)

Nicole Agnesi hace fiesta de disfraces con mamás y bebés, el video enternece todo TikTok

A través de su cuenta de TikTok, donde Nicole Agnesi ya acumula más de dos millones de seguidores, compartió el video de cómo se vivió la primera fiesta de disfraces con motivo de Halloween de su hija Mikaela, un evento que resultó de lo más especial gracias a que sólo asistieron bebés con sus mamás también disfrazadas. La publicación hecha este fin de semana ya acumula 6.3 millones de vistas y muchísimos comentarios.

En el clip que es la sensación del momento se ve a la influencer cargando a su bebé mientras que poco a poco desfilan una a una las invitadas presumiendo sus disfraces, los cuales causaron sensación en TikTok. Entre las ideas para las mamás destaca Fiona con un Shrek en brazos; boxeadores, espantapájaros, calabazas, un mago y el bebé saliendo del sombrero disfrazado de conejito; piratas, Darla con Nemo; Russell de la película Up tanto en mami como en bebé; tan sólo por mencionar algunos de los looks que llevaron.

La idea de una fiesta de disfraces sólo para bebés enamoró a los fans de Nicole Agnesi, quienes dejaron comentarios como "entonces Alan se coló a la fiesta", "yo era la bola, dice Alan", "amo a mi gatito, Sullivan", "la del mago con su conejo", "el de Shrek", "cómo es que la mayoría no sabe sobre el curso de maternidad que tuvieron y por eso se hicieron amigas" y "se rifaron todas con los disfraces", se lee en la sección de comentarios.

