Estilista de Belinda revela el secreto y la técnica de color para conseguir el nuevo look de la cantante

Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a Belinda, pues desde el comienzo de su carrera como actriz y cantante ha dejado huella en la industria con su estilo único marcado por la elegancia. Muestra de ello es el más reciente cambio en su melena con el que arrasó en la exclusiva fiesta de Shakira y que promete ser un nuevo favorito para la temporada de otoño, motivo por el que su estilita reveló el secreto.

Shakira sigue sumando éxitos en su regreso a la música y para su reciente canción “Soltera” decidió reunir a destacadas celebridades en una exclusiva y divertida fiesta. Entre las invitadas destacaron las cantantes mexicanas Kenia Os, Danna Paola y Belinda, ésta última sorprendió a sus fanáticos por el cambio de look que lució y que no dudó en presumir ante la cantante colombiana, quien la llenó de halagos.

La intérprete de “Luz sin gravedad” dio un salto en su look y se arriesgó con un flequillo para su corte de cabello, algo a lo que algunos suelen temer ya que, aseguran, puede no quedar bien. Sin embargo, la también actriz demostró que es posible llevarlo con elegancia y glamour sin importar las circunstancias siempre acompañado con un atuendo dingo de la temporada. Como el que llevó recientemente con una minifalda y mini blazer en color negro que acaparó las miradas en sus redes sociales.

Belinda sorprende con nuevo look en fiesta de Shakira. Foto: IG @belindapop

Estilista de Belinda revela el secreto de belleza de la cantante

“Amé mi nuevo look. El fleco, el color, el corto, ¡wow!”, es así como Belinda agradeció a su estilista, Jessica Galván, por el cambio que le hizo en su cabello y que ahora sus fanáticas están dispuestas a replicar en otoño al brindar una apariencia juvenil y estilizada. Esta no es la primera vez que la también actriz sorprende con un radical cambio, sin embargo, en algunas de las anteriores se trataba de algo temporal o una peluca, algo que no ocurrió en esta ocasión.

“Además del retoque de color de mi técnica beachy hair, también le hice un corte con fleco con face framing y capas en todo el cabello”, dijo la estilista en una declaración retomada por Telemundo.

El beachy hair son delicados destellos de luz en el cabello, una mezcla entre las llamados babylights y el estilo californiano. Expertos señalan que éste brinda una apariencia relajada y elegante, añadiendo movimiento y brillo al cabello. Aunque no es algo nuevo, los tonos han cambiado ligeramente con el tiempo y pueden ir de los más oscuros a los más claros, siempre dando lo juvenil a cualquier look.

Estilista de Belinda revela el secreto de belleza de la cantante. Foto: IG @belindapop

