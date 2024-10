Joven descubre infidelidad de su novio “indocumentado” y en venganza lo regresa a México: VIDEO

Cada vez son más las historias impactantes que se hacen virales en redes sociales, esta vez llamó la atención de los usuarios en TikTok la de una joven que tras descubrir la infidelidad de su novio “indocumentado” planeó lo que muchos han considerado una cruel venganza. Y es que decidió llevarlo con engaños a la frontera de México con Estados Unidos y abandonarlo ahí para que no pudiera volver.

En días recientes se hizo viral un clip en el que se observa a un joven desesperado al descubrir que su novia lo había sacado de Estados Unidos para regresarlo a México, esta vez fue la versión de la joven lo que se hizo viral en redes sociales ya que en ésta relata que tras regresar de unas vacaciones juntos descubrió mensajes de su novio con otra mujer, algo que la enfureció debido a que, además del engaño, ella le había ayudado para poderse quedar en aquel país.

“Yo me acuerdo que vi el nombre y me metí a sus contactos y sí estaba, estaba bien descarado eso. Fui al baño a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada y la verdad yo estaba pensando: ‘Esto no se puede quedar así, yo necesito venganza’ (…) Yo sentía que él iba a salir ganando y yo me acuerdo que lo que yo dije fue: ‘Lo voy a regresar a México’”, relató la joven en un video de TikTok que ya cuenta con mas de 15 millones de reproducciones.

Montse, como es el nombre de la joven, le hizo pensar a su novio que irían a un parque de diversiones en San Antonio, Texas, el día en el que descansaba de su trabajo. Para ello, lo convenció de manejar y gracias a que conocía el camino a Laredo pudo llevarlo hasta la frontera sin que sospechara nada, además, cruzó el primer control sin contratiempos y en el segundo él se dio cuenta de lo que pasaba por lo que la confrontó.

"Le dije: ‘No pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos) y que ella te traiga, no sé, pero pues a mi no me vas a utilizar (...) si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá", añadió la joven sobre lo que le dijo al lanzarle un billete de 50 dólares mientras lo dejaba en la frontera.

No se arrepiente de su decisión, esto pasó con su exnovio

Montse aseguró no sentirse arrepentida de la decisión que tomó con su exnovio, pues mientras algunos le han aplaudido su valentía otros han calificado como “drástica” su venganza. Al respecto, la joven indicó que su expareja sí pudo volver a Estados Unidos después, aunque no supo más de él.

“Me acuerdo que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando ¿estará bien? ¿estará mal? pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía 'sí que bueno que estás haciendo esto' yo misma me echaba porras porque pensaba 'no que mal pedo', pero dije pues yo lo traje, yo lo regreso", dijo.

La joven dice no estar arrepentida de su decisión. Foto: Captura de pantalla TikTok @monts.user555

