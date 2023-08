¡Nunca lo lleves en tus outfits de día! Este es el color que Carolina Herrera condena al exilio por considerarlo "aburrido"

La máxima exponente de la elegancia y la sofisticación es Carolina Herrera, quien no sólo es considerada una exitosa empresaria y diseñadora de modas, sino que es vista como un símbolo de buen gusto, por lo cual, en más de una ocasión se ha aventurado a dar consejos en relación con el estilo y la forma de vestir, muchos de los cuales han despertado controversia, pues difieren de la perspectiva de otros expertos en la moda.

Prueba de ello es el color que Carolina Herrera considera que está prohibido para los outfits de día y que, en cambio, muchas prestigiosas firmas de ropa, retoman para atuendos casuales que fácilmente pueden ser utilizados en el día a día. Y aunque cada persona elige su estilo y la manera en la que se expresa mediante la ropa, en esta ocasión te revelaremos cuál es el color que debes evitar usar a menos que quieras verte "aburrida".

A pesar de que muchas famosas se han inclinado por el uso de atuendos total black, Carolina Herrera difiere con la utilización de este tipo de outfits durante el día, ya que considera que este es un color monótono que raya en lo aburrido cuando es utilizado a plena luz del día.

Además de que hay algunas creencias que apuntan que vestir con regularidad de negro puede llegar a atraer la mala suerte, lo cierto es que hay evidencia científica que comprueba que esta tonalidad suele atraer más los rayos solares, algo que provoca que quien lo porta termine muy acalorado si decide inclinarse por usarlo en un día soleado.

Científicamente hablando, esto se debe al principio de la refracción, mismo que señala que los colores claros reflejan la luz, mientras que los oscuros la absorben. Además, de acuerdo con Carolina Herrera durante el día es más recomendable utilizar prendas coloridas acorde con la temporada, mientras que el negro queda reservado para los atuendos nocturnos.

"No me importa el negro por la noche, un vestidito negro elegante es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, puntualizó la exitosa empresaria en una entrevista con Daily Mail.