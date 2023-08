¿Cuál es la característica que tienen las mujeres con “glamour”, según Carolina Herrera?

Carolina Herrera, a sus 84 años de edad, continúa siendo un referente de la moda internacional, debido a sus diseños elegantes y sofisticados, pues la firma de la talentosa venezolana es un ícono de lujo y exclusividad. A lo largo de los más de 40 años de su trayectoria profesional sus creaciones se han caracterizado por su estilo clásico y atemporal que les impide convertirse en tendencias efímeras.

La diseñadora venezolana ha permeado la moda con su enfoque en la elegancia clásica, la atención al detalle y la confección impecable. Así lo reflejan sus espectaculares vestidos de noche y gala, los cuales presentan detalles sofisticados, como bordados, encajes y aplicaciones que les dan un toque de lujo y distinción.

La diseñadora venezolana ha permeado la moda con su estilo elegante y exclusivo. Foto: Captura de pantalla YT @Carolina by Carolina

En sus colecciones, Carolina Herrera también utiliza colores vivos y estampados, donde muestra patrones florales y geométricos con una pizca de frescura y modernidad. Sin embargo, una de las prendas distintivas de CH es la blusa blanca con cuello y puños rimbombantes, que se ha convertido en básico e indispensable de nuestro guardarropa.

¿Qué es el glamour para Carolina Herrera?

Carolina Herrera asegura que el glamour no tiene nada que ver con la belleza exterior de las personas, pues hay muchas mujeres hermosas que no son glamourosas ni elegantes. Detalló que que el glamour tiene que ver más con una característica nata de cada quien, por lo que “no es una tragedia” no se glamourosa.

“El glamour es algo con lo que se nace. Hay personas que son muy glamourosas. Son muchas cosas mezcladas, pero no tiene nada que ver con la belleza y el dinero”, subrayó Carolina Herrera.

En una entrevista que le realizó su hija Carolina Herrera-Pacanins, la famosa diseñadora abundó que “es muy difícil explicar lo que es el glamour, (pero) yo lo veo con otros ojos”. Precisó que el glamour al igual que la elegancia “no es sólo cómo vas vestida, es también tu manera de elegir la ropa, de pensar de caminar, decorar tu casa con obras de arte, leer...”.

Comentó que hay muchas mujeres hermosas que no son elegantes ni glamourosas; incluso, citó como ejemplo a Elizabeth Taylor, de quien afirmó que fue “una mujer bellísima, nada elegante”.

