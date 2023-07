Kylie Jenner demuestra que los bikinis brasileños serán la obsesión del verano

La modelo y empresaria Kylie Jenner se ha convertido en una de las personas más influyentes en el mundo de la moda y el maquillaje ya que gracias a su línea de cosméticos ha logrado posicionarse como una de las mujeres más sofisticadas de la industria y a esto se suma su vida llena de lujos que comparte en sus redes sociales donde se le puede ver en distintos puntos del mundo disfrutando de sus días.

Es así como Kylie se ha visto rodeada de reflectores desde muy pequeña ya que su carrera inició cuando tenía tan solo 10 años de edad en el reality “Keeping Up with the Kardashians”, desde entonces ha estado rodeada de los flashes de las cámaras y la prensa internacional que no le pierde la pista, convirtiéndola en un ícono del lujo y el estilo de vida.

La modelo siempre se encuentra rodeada de lujos.

Fotografía: Instagram/@kyliejenner

Kylie Jenner luce hermoso bikini brasileño

En su cuenta de Instagram acumula más de 397 millones de seguidores, por lo que es ahí donde comparte varias fotografías de su vida y aunque la gran mayoría de ellas tiene que ver con su línea de maquillaje, también se le puede ver viajando y pasando los días en lujosas casas. En esta ocasión, la modelo compartió una serie de fotografías en donde se le puede ver tomando el sol y, detrás de ella, una hermosa alberca, pero lo que destacó más en las imágenes fue el bikini que lució.

En las imágenes Kylie se encuentra sentada mientras posa para hacer lucir el bikini brasileño verde, el top de éste es strapless y la diminuta parte inferior acentúa su hermosa figura sin la necesidad de dejar aquella silla y aunque su cara no es el principal foco, sí se le puede ver con un maquillaje sumamente natural que va acorde al día en la piscina.

La modelo recibió miles de comentarios halagando su figura.

Fotografía: Instagram/@kyliejenner

Los bikinis brasileños se distinguen por su diseño atrevido y sensual que resalta la figura de quien los usa. Tienen una parte inferior de corte reducido, una cintura baja que destaca la línea de cadera y detalles de lazos ajustables en los laterales. Los tops suelen ser triangulares, con copas pequeñas que realzan el escote. Además, los bikinis brasileños se caracterizan por sus colores y estampados llamativos, que van desde tonos vibrantes hasta patrones tropicales o geométricos.

El reciente contenido compartido por Kylie Jenner en su perfil de Instagram causó gran impacto en las redes sociales, destacando su estilo distintivo y generando admiración por su belleza, por ello la publicación recibió miles de likes, lo cual refuerza su reputación como una de las mujeres más hermosas del mundo, además, su elección de moda y su enfoque personal resaltaron su elegancia y sofisticación.

