Kris Jenner tiene el bikini de animal print que fue tendencia en los 80's y está de regreso este verano

Las tendencias de trajes de baño para el verano no dejan de sorprendernos y mientras muchos afirman que el estilo Barbie es el más chic y moderno del momento, decenas de famosas nos han sorprendido cátedras de moda que son magníficas para elevar las apuestas de la temporada y la mejor parte es que muchas de ellas tienen un toque retro. Así lo demostró recientemente Kris Jenner al lucirse con un bikini que le favorece a mujeres de 20 años, pero también después de los 50 años.

Aunque la "mom-manager" destaca por un estilo elegante en el que la imagen madura siempre se hace presente, durante su juventud conquistó como nadie más con los looks más chic y que destacan por ser atemporales y perfectos para usar en cualquier época del año. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Kim Kardashian compartió una serie de fotos para felicitar a una gran amiga con la que los viajes a la playa eran una necesidad en su juventud y de esta forma demostró que un bikini de animal print no le puede faltar a ninguna mujer.

Kris Jenner recordó sus mejores looks en bikini. (Foto: IG @krisjenner)

FOTOS: Kris Jenner en bikini demuestra que el animal print de cebra es tendencia

En una de las fotos que compartió Kris Jenner se le observa abrazando a su amiga, mientras derrocha estilo con un icónico traje de baño de dos piezas que además destaca por un estampado de animal print y no de uno cualquiera como el de leopardo, sino el de cebra que desde hace varias semanas ha conquistado el mundo de la moda. Así que si este verano quieres lucirte con un estilo inspirado en los 80's, pero que luzca actual, esta es la opción.

Para lograrlo necesitas un bikini en el que brille el color blanco acompañado por las franjas negras que conforman el animal print de cebra y que son ideales para derrochar estilo tanto a los 20 años, como a los 50, o bien, a los 67 como ha demostrado la exitosa empresaria que forjó un imperio. Por supuesto, el estampado no es lo único que se debe de considerar, pues también la confección es parte fundamental.

Entre los trucos de Kris Jenner para causar sensación y convertir un bañador de los 80's en la apuesta ideal del verano 2023 no se puede ignorar un diseño clásico y elegante que nunca pasará de moda con un top triangular y un bottom de tiro bajo e hilo dental. Esta dupla es magnífica para presumir la figura con un vientre plano y abdomen torneado. ¿Seguirías su cátedra de moda?

El animal print es indispensable este verano. (Foto: IG @krisjenner)

¿Cómo lucía Kris Jenner de joven?

Aunque esta serie de fotos de la famosa causaron sensación en las redes, esta no es la primera vez que Kris Jenner presume la belleza que irradiaba durante su juventud, pues en más de una ocasión ha presumido imágenes con las que recuerda su pasado. Entre algunas de ellas destacan los looks más femeninos y delicados, aunque si del verano se trata los trajes de baño no pueden faltar.

Hace unas semanas la también mamá de Kendall y Kylie Jenner presumió un traje de baño de una sola pieza en color rosa y que además resulta ideal para sumarse a la fiebre del Barbiecore, por supuesto, no dudó en recordar que un corte tan sencillo y discreto como este de los 80's también se puede lucir en las próximas vacaciones. ¿Le robarías el estilo?