Kylie Jenner voló la red con juvenil microbikini que promete ser tendencia

La modelo Kylie Jenner es una de las personalidades más influyentes de los últimos tiempos. La también empresaria, tiene 25 años y es dueña de una reconocida empresa de cosméticos, sin embargo, todo lo que rodea a su familia está marcado por la fama, los lujos y las excentricidades.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram @kyliejenner

La nacida en Los Ángeles, dio inicio a su carrera cuando tenía tan solo 10 años de edad, fue en el reality “Keeping Up with the Kardashians”. Desde entonces, Kylie Jenner ha estado rodeada de los flashes de las cámaras y la prensa internacional que no le pierde pisada.

El posteo de Kylie Jenner en Instagram

Kylie Jenner acumula más de 396 millones de seguidores en las redes sociales y por lo general elige la plataforma Instagram para compartir contenido en el que se destaca como gran protagonista. La modelo publica fotografías y videos sobre todo lo referido a su línea de cosméticos, los viajes que realiza, los eventos sociales a los que asiste y las sesiones fotográficas en las que ostenta su belleza y estilizado cuerpo.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram @kyliejenner

En las últimas horas, Kylie Jenner compartió una serie de fotografías en las historias de la red social de la camarita. Con las imágenes, la modelo recordó un viaje de hace dos años en el que ostentó su escultural cuerpo y un microbikini retro que se llevó todas las miradas de sus fanáticos.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram @kyliejenner

El posteo de Kylie Jenner en su cuenta de Instagram, fiel a su estilo, revolucionó las redes sociales y demostró una vez más por qué es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Miles de likes aprobaron una vez más su sentido de la moda y su toque personal para ostentar su belleza y elegancia.

SIGUE LEYENDO

El bikini rojo con el que Kylie Jenner conquistó las tendencias del verano

Kylie Jenner se suma a la tendencia de la minifalda tableada para lucir elegante