El bikini rojo con el que Kylie Jenner conquistó las tendencias del verano

Las tendencias del verano no dejan de sorprendernos y es que más allá del Barbiecore que se ve por todos lados, las famosas nos han demostrado que hay todo un mundo para explorar y en el cual coronarse como expertas en moda, en especial si se habla de los looks playeros en los que los trajes de baño son los grandes protagonistas. En una nueva lección de estilo, la modelo Kylie Jenner demostró que un bikini rojo no le puede faltar a ninguna mujer durante la temporada vacacional.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la magnate del maquillaje acumula 396 millones de seguidores, compartió una icónica sesión de fotos desde el camastro en donde además de presumir el bronceado que todas quieren en esta época del año, dio con el estilo más favorecedor para mujeres jóvenes y maduras. Se trata de un precioso bikini en color rojo brillante que es ideal para sumarse a la fiebre de los outfits coloridos y con el que además presumió una figura torneada por el ejercicio.

Desde el camastro, así modeló la empresaria. (Foto: IG @kyliejenner)

FOTOS: Kylie Jenner posa en sofisticado bikini rojo y vuela la red

De acuerdo con la menor del clan Kardashian-Jenner, lo ideal para causar sensación durante los próximos meses es llevar un traje de baño de dos piezas y en el que destaque un estilo clásico y elegante, la dupla favorita de 2023 y que se ha nombrado como "old money", un estilo del que la propia famosa ha dado muestra. Para ello apostó por un top de corte triangular y con escote en "V" que le favorece a todo el mundo, ¡y que nunca pasa de moda!

Por otro lado, la también madre de dos pequeños demostró que la fiebre por las prendas micro no ha llegado a su fin y que una forma icónica de lucirla es con un bottom de tiro bajo y con cintas a los laterales de la cadera para formar moños que elevan el look y logran un estilo más juvenil. Con esta segunda pieza, Kylie Jenner también dio una muestra de cómo presumir los resultados del gimnasio, pues un vientre plano y un abdomen torneado quedan a la vista.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @kyliejenner)

Finalmente, como una muestra de que la elegancia siempre se hace presente, la estrella que saltó a la fama y que creció en "Keeping Up with the Kardashians" también enseñó a elevar un icónico bikini que ya por sí sólo destaca por un elegante color rojo al agregar joyas doradas y que le dan el último toque de sofisticación. Kylie Jenner no dudó en usar una pulsera al tobillo, anillos y aretes con los que el glamur se hizo presente.

De esta forma, la empresaria conquistó todas las tendencias del verano y las elevó al siguiente nivel; la mejor parte es que aunque ella es un referente de estilismo para mujeres jóvenes, un color tan brillante como el rojo lo pueden usar mujeres de todas las edades. Es por ello que se trata del diseño de traje de baño que no le puede faltar a ninguna mujer en la maleta, ¿lo llevarías a tus próximas vacaciones?