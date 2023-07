¿Quieres que tu perfume dure más? Sigue estos consejos de Carolina Herrera para tener una fragancia duradera

Los perfumes forman parte de esos detalles que aunque no se vean, pueden elevar completamente cualquier look ya que el dejar un olor agradable dentro de una habitación siempre será una hermosa marca personal para que otros te recuerden y aunque los hay de todos precios, para los amantes de las fragancias hay una marca en particular que se roba todos los suspiros y es la línea que pertenece a la diseñadora Carolina Herrera.

La carrera de la diseñadora tiene su inicio en 1981, pero no fue hasta 1988 cuando la línea de perfumes comenzó de la mano de la empresa Puig quienes han sido los encargados de la creación y comercialización de sus fragancias que hasta ahora se contabilizan como 10 diferentes que se han convertido en clásicos dentro del mundo de la moda.

La línea de perfumes de Carolina Herrera se ha hecho muy famosa por la calidad en las fragancias.

Fotografía: Freepik.

5 consejos para que tu perfume dure más.

La realidad es que esta marca es bastante costosa, por lo que las usuarias de ella buscan explotar al máximo las distintas fragancias, es por ello que la misma Carolina Herrera ha revelado algunos consejos y trucos que ella misma usa para hacer que el olor de estos y cualquier otro perfume tenga un tiempo de vida más prolongado cuando se deposita en el cuerpo; si estás buscando cómo hacer que tu perfume dure más y que al entrar a una habitación el olor se propague, tienes que seguir estos consejos.

Debes colocar tu perfume de manera adecuada para así aprovecharla mejor.

Fotografía: Freepik.

Para prolongar la duración del aroma de un perfume, es recomendable aplicarlo en las áreas más delicadas del cuerpo , como las muñecas, el cuello, la parte de atrás de las rodillas y los antebrazos.

, como las muñecas, el cuello, la parte de atrás de las rodillas y los antebrazos. La forma más efectiva de perfumar el cabello es aplicar la fragancia en el cepillo que utilizamos para peinarnos después de bañarnos.

que utilizamos para peinarnos después de bañarnos. Contrario de lo que se piensa, la experta recomienda evitar aplicar perfume en la parte posterior de la oreja , debido a que la presencia de grasa en esta zona puede alterar la composición de la fragancia.

, debido a que la presencia de grasa en esta zona puede alterar la composición de la fragancia. Es preferible evitar frotar el perfume en las muñecas con el objetivo de olerlo, ya que al hacerlo se puede alterar la estructura de la fragancia y cambiar su aroma.

con el objetivo de olerlo, ya que al hacerlo se puede alterar la estructura de la y cambiar su aroma. Si estás buscando comprar algún perfume, es recomendable probar una fragancia por la mañana, cuando el ambiente está menos saturado de olores, ésto para poder apreciarla adecuadamente. Así mismo, es importante evitar lugares donde se mezclen diferentes aromas, ya que esto puede dificultar la percepción correcta del olor de un perfume.

Con estas recomendaciones podrás tener una fragancia duradera.

Fotografía: Freepik.

Es importante colocar los perfumes de manera correcta porque su aplicación adecuada puede potenciar su fragancia y prolongar su duración, para que esto se logre es importante que la piel limpia y bien hidratada, lo que ayuda a que los ingredientes se adhieran y se mezclen mejor con los aceites naturales de la piel y así se logra una mayor fijación del aroma. Finalmente, es importante tener en cuenta la cantidad de perfume que se utiliza, ya que aplicar demasiado puede resultar abrumador y molesto para las personas cercanas.

