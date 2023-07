Zara tiene el perfume barato de Belinda y lo puedes comprar por 300 pesos

Son muchas las famosas que han revelado cuál es su fragancia predilecta, esa que las hace sentir especial y tener un aroma que todos recuerden, como es el caso de Belinda, que hace un mes confesó para una reconocida revista cuál es su perfume favorito, que destaca por su costo, pues puede llegar a superar lo 15 mil pesos, pero si quieres oler como la artista, la tienda Zara tiene la versión económica que cuesta sólo 300 pesos.

Belinda revela cuál es su perfume favorito

En una dinámica con la revista Vogue España, la intérprete de "Luz sin gravedad" y "La niña de la escuela", confesó que su perfume preferido es el Baccarat Rouge 540. Fragancia que pertenece a la Maison Francis Kurkdjian, y fue creada para celebrar el 250 aniversario de la icónica casa de cristales Baccarat, localizada en Francia, y que se ha convertido en el aroma favorito de Beli, que asegura es muy exigente cuando se trata de su esencia.

"Soy muy exigente con los perfumes y solamente me gustan dos. Me gusta tener mi olor, no me gusta que sea un perfume cualquiera quiera usar, que sea como muy único, que sea mi olor", explicó la también actriz en referencia a la fragancia, que de acuerdo a diversos sitios especializados es unisex, y tiene notas de salida de azafrán y jazmín; mientras que las notas de corazón son madera de ámbar y ámbar gris, y las de fondo son resina de abeto y cedro.

Esta es la versión económica de Zara que sólo cuesta 600 pesos

El Baccarat Rouge 540 es un perfume que rebasa los 10 mil pesos, pero para quienes deseen tener el mismo aroma que la cantante hay una opción más económica que fue revelada por la beauty blogger Florencia Guillot, quien puso a prueba el olor del Red Temptation de Zara, que se puede comprar por sólo 300 pesos, en su versión de 30 ml, mientras que una edición más grande, de 80 ml, tiene un costo de 600 pesos.

"Es un perfume que es bastante codiciado y que tiene mucho prestigio, pero lo que tiene de prestigioso lo tiene de pinshi caro", relató muy a su estilo Florencia, que se ha convertido en una de las influencers de maquillaje y estilo de vida más queridas de las plataformas digitales, en las que suma miles de fans, con quienes comparte consejos, como en esta ocasión que dio a conocer la versión económica de la fragancia que usa Beli, como es llamada por sus fans.

"En Zara me vine a encontrar un perfume que huele igualito", explicó Guillot, que afirma que se trata de una fragancia que tiene el mismo aroma que el Baccarat Rouge 540, pero se puede encontrar por un costo muchísimo menor, pues con 300 pesos se puede adquirir la edición de 30 ml. La beauty blogger usó la versión económica por varias horas, y quedó satisfecha con el tiempo de duración, por lo que le puso una buena calificación.

De acuerdo con el sitio oficial de Zara, el Red Temptation es una fragancia con facetas cálidas y texturizadas de las especias del azafrán y el cilantro, con notas de naranja amarga que le aportan un toque afrutado, mientras que las flores blancas son realzadas por un acorde praliné (golosina francesa elaborada con una almendra tostada). También tiene notas musgo y ámbar amaderado, envueltas en almizcles.