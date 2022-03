El maquillaje infalible de la influencer Florencia Guillot

El maquillaje para Florencia Guillot, una de las influencers de maquillaje más populares en México "es arte", y es que al adentrarse a esta industria, la bloguera descubrió que, aunque existan las tendencias en maquillaje, cada persona lo adapta a su rostro.

Desde la experiencia de Florencia, “el maquillaje se adapta a tus necesidades”, sin embargo, hay productos que no deben faltar en tu makeup, que son: corrector, máscara de pestañas, delineador, rubor, bronceador y lipstick o crema hidratante.

Además de los básicos de maquillaje, Florencia nos dio algunos tips para el cuidado de tu piel, ante el uso constante de maquillaje.

El primer consejo es: “Desmaquillarte, eso es elemental”. El segundo: “No hacer ejercicio maquillada. Recomiendo que lleves toallitas o agua miscelar para que no se obstruyan los poros”. Otro cuidado importante, uses o no maquillaje, es “tener una buena rutina de skincare. Día y noche lavarte la cara, ponerte crema, retinol o lo que te recetó tu dermatólogo”. También debes “retocar tu bloqueador cada cuatroshoras”.

“Si te maquillas todos los días, escoge una marca que te haga bien. Los dermatólogos recomiendan usar una base dermatológica o que no sea tan pesada”, dijo Guillot.

“Si eres una persona que en su trabajo tiene que estar todo el día con el cubrebocas, nada más maquíllate las cejas, los ojos, corrector, rímel y ya con eso tienes”, finalizó.

Una de las creencias que se tiene en torno al maquillaje es que su uso constante genera un mayor daño: “Depende mucho del tipo de piel”, explicó Florencia: “Si eres de piel con tendencia a acné, probablemente sí, maquilllarte todos los días no va a ser tan beneficioso […]. Creo que el hecho de desmaquillarte y tener una buena rutina es super importante”.

Para quienes comienzan a maquillarse (y para quienes ya llevan tiempo haciéndolo), Florencia recomendó: “A veces empezamos al revés, y empiezas por lo que no te gusta…pero debemos empezar por lo que a ti te gusta, y que lo resaltes con el maquillaje”.

Florencia Guillot comenzó su carrera como influencer debido a la pandemia por COVID-19, pues al quedar prohibidos todo tipo de eventos, la influencer no pudo conseguir con su trabajo de maquillaje en casa, por lo que comenzó a subir videos en redes sociales; en ese tiempo, Guillot combinaba su trabajo con su vida de influencer, sin embargo, decidió dedicarse sólo a la segunda actividad, la cual era su pasión: “El 30 de abril fue mi último día (de trabajo) y ya, a partir de ese día me dediqué al 100 por ciento a las redes sociales”.

“La verdad es que nunca me imagné que iba a acabar en esto”, confesó la influencer, quien tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y más de 500 mil en Instagram.



*lEstudió la carrera de Comunicación en la UDEM, en Monterrey.

*lEn 2019 comenzó a tomar clases de maquillaje profesional.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ