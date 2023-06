3 perfumes para oler rico este verano que puedes comprar en el súper por menos de 100 pesos

La ropa, el maquillaje, los zapatos, los bolsos y la joyería no son los únicos elementos de la moda que crean en conjunto un atuendo, a estos se añade el perfume cuyos aromas pueden revelar más de la personalidad de alguien o hacer que las personas los recuerden. Aunque invertir en una buena fragancia puede ser un fuerte golpe para algunos bolsillos, existen alternativas a bajo costo que puedes encontrar en los supermercados.

El aroma de una persona puede revelar sus más profundos secretos al reflejar su personalidad y gustos; además, la importancia de las fragancias también se enfoca en los recuerdos, pues con algunas de éstas es posible dejar huella en quienes están cerca. Para otros los perfumes tienen efectos positivos más allá de la apariencia, pues les ayuda a mejorar su autoestima al hacerlos sentir seguros y arreglados.

Aroma fresco o romántico accesible en supermercado. Foto: iStock

Aunque invertir en un perfume puede no significar mucho la primera vez, para quienes los usan constantemente resulta un gasto imposible de cubrir a lago plazo. Oler rico no tiene que ser sinónimo de sacrificar los ahorros, pues es posible encontrar fragancias con una gran variedad de aromas que son cada vez más populares gracias a su precio y duración. Así que si este verano quieres lucirte como toda una experta, no dudes en comprar estos perfumes que cuestan menos de 100 pesos y con los que lograrás:

Oler rico todo el día con fragancias dulces, limpias y elegantes

Renovar tus fragancias veraniegas

Completar tus looks

¡Ahorrar dinero sin perder el estilo!

Oler rico a bajo costo

Basta con ir al supermercado para perderse en los aromas de las fragancias que ahí se pueden encontrar, pues son perceptibles desde el primer instante atrapando incluso a aquellos que aún duda de su eficacia y duración. Además, se trata de perfumes que se pueden usar en cualquier temporada del año, aún más durante las altas temperaturas en las que pueden hacer de las suyas.

Truly yours de Bodycology para un aroma romántico. Foto: iStock

Para aquellos que disfrutan de los aromas fuertes con toques dulces, el fragance miss de Chupa Chups brinda una apariencia juvenil. Su aroma es duradero y se puede usar tanto en el cuerpo como en el cabello, donde al menor movimiento reactivaría su efecto. Cuesta alrededor de 75 pesos y se puede encontrar en mango yogurt, chocolate y fresa, como si se tratara de una paleta.

Ante la temporada de calor es imposible pensar en conservar la frescura que se tiene luego de un baño, pero existen fragancias que aportan un aroma similar. Así ocurre con la fragancia corporal Aqua turquesa de Maja, que es fresco y también se puede encontrar en su versión clásica o de rosas con un costo aproximado de 89 pesos.

Para quienes tienen un romántico y girly el Truly yours de Bodycology es la mejor alternativa, estos perfumes de supermercado ganan cada vez más popularidad gracias a su duración y bajo costo ya que se pueden encontrar hasta por 79 pesos. Tienen toques florales y brindan un aroma a limpio en quien los usa.