Carolina Herrera revela qué tonos de labial te harán lucir más elegante y sofisticada en cualquier ocasión

Para completar un look siempre se recomienda usar un tono de labial que vaya acorde al efecto que se quiera lograr con el maquillaje y aunque no lo parezca, este es uno de los pasos más importantes ya que el bilé añade color y definición a los labios, lo que ayuda a resaltar esta área del rostro y a equilibrar el make up en general. Además, el labial puede brindar un aspecto más pulido y completo a la apariencia, aportando un toque de sofisticación y elegancia.

Es así como la diseñadora Carolina Herrera ha recomendado una serie de tonalidades que además de aportar un hermoso color a los labios, también da un mayor efecto de sofisticación, elegancia y modernidad; estos colores usados por la diseñadora combinan a la perfección con cualquier look, lo que además los hace versátiles y fáciles de combinar para cualquier ocasión.

El tono de labial que uses será la manera en la que tu maquillaje lucirá.

Fotografía: Pinterest.

3 tonos de labial que te harán lucir moderna y elegante

De acuerdo con la experiencia de Carolina Herrera, estos tonos de labial le van bien a cualquier color de piel ya que resaltan de manera diferente en cada persona, pero sin dejar de lado el protagonismo que se quiere alcanzar; así mismo son capaces de realzar la belleza natural de quien los usa y, de acuerdo con el maquillaje, pueden ser usados en distintas ocasiones. Aquí te mostramos tres colores de labial que puedes usar en cualquier momento para verte espectacular:

Estos labiales se pueden adaptar a cualquier tono de piel.

Fotografía: Pinterest.

Marrón rosado o malva

El tono "malva" se ha vuelto extremadamente popular en la actualidad ya que es un color neutro versátil y que se adapta a cualquier persona. Según la opinión de la reconocida diseñadora venezolana, al llevar este tono de labial, una mujer logra una apariencia elegante, misteriosa y encantadora, por lo que es una elección ideal tanto para ocasiones formales como informales, ya que su versatilidad permite que pueda ser utilizado en diferentes contextos, brindando un toque sofisticado y atractivo a cualquier look.

Este tono puede usarse en cualquier fórmula para adaptarlo a tu personalidad.

Fotografía: Pinterest.

Rojo

El labial rojo es un color icónico que se adapta a cualquier ocasión ya que es considerado un tono universal y atemporal que nunca pierde su encanto, así mismo queda bien en todos los tonos de piel y tiene la capacidad de realzar la belleza de cualquier persona. Las mujeres que optan por lucir los labios en este audaz color son percibidas como fuertes, seductoras y elegantes ya que el poder del labial rojo radica en su capacidad para infundir confianza y resaltar la personalidad de quien lo usa debido a que este tono vibrante y audaz aporta una dosis extra de seguridad y carácter a cualquier look.

Es momento de dejar de lado todas las ideas sobre el labial rojo.

Fotografía: Pinterest.

Frambuesa

El tono frambuesa puede ser usado por cualquier mujer ya que brinda vitalidad y un aspecto natural a la imagen. Las mujeres que optan por llevar los labios en tono frambuesa suelen transmitir audacia y sofisticación, siendo percibidas como personas seguras de sí mismas y con un estilo elegante, además de esto suele combinar muy bien con cualquier maquillaje ya que sus subtonos se adaptan a cualquier época del año.

Este clásico se puede usar en otoño para combinar con los tonos de la temporada.

Fotografía: Pinterest.

Al elegir tonos adecuados para el tono de piel y la ocasión, el labial puede ser una herramienta poderosa para resaltar los rasgos faciales y mejorar la apariencia general, pero además de su aspecto estético, éste puede tener beneficios para la salud de los labios debido a que muchos labiales contienen ingredientes hidratantes y protectores que ayudan a mantener los labios suaves, hidratados y protegidos de los elementos externos, como el sol y el viento.

