Carolina Herrera revela su secreto para conseguir un maquillaje elegante

Desde hace un par de años se ha hecho muy popular una tendencia de maquillaje que se inclina más a lo "natural" ya que usando productos ligeros y en muy poca cantidad se ha dejado atrás el uso de sombras muy contrastantes y bases con una cobertura alta, optando más por una piel menos trabajada y que luzca su color natural; esta tendencia conocida como "no makeup-makeup" ha sido adoptada por muchas famosas que la usan como un estandarte del amor propio y la aceptación, así como una lucha contra una industria que difunde pieles "perfectas", creando inseguridades en gran parte del público femenino por no cumplir con los estándares propuestos.

Es así como cada vez son más mujeres quienes se suman a los maquillajes más naturales y la diseñadora Carolina Herrera se ha pronunciando al respecto, admitiendo que ésto es muy favorecedor ya que además de aportar frescura, también te hace lucir más elegante y llena de vida, y si bien Carolina Herrera no es ampliamente reconocida como un ícono del maquillaje, su estilo personal y su visión estética influyen directamente en las tendencias y es una referencia cuando se trata de sofisticación.

Este maquillaje te ahorrará mucho tiempo mientras luces espectacular.

Fotografía: Freepik.

Y es justo su enfoque en la elegancia clásica y la sofisticación lo que ha inspirado maquillajes más neutros, sutiles y atemporales que complementan con las tendencias de moda que existen actualmente, por lo que además de ser un ícono de la moda, también es el ejemplo perfecto de este maquillaje natural por el que muchas personas están inclinándose ya que, de acuerdo con su visión, además de requerir menos tiempo y menos productos, también es perfecto para cualquier edad y tipo de piel.

El maquillaje perfecto para cualquier tipo de piel

Para lograr este efecto de maquillaje natural es sumamente necesario tener un buen skincare ya que de esto dependerá la luminosidad y vitalidad de la piel, por lo que más allá de encontrar un producto mágico que sane la piel, es importante invertir tiempo y cuidado en ella para tener un resultado a largo plazo.

Recuerda que tu rutina dependerá de tu tipo de piel.

Fotografía: Freepik.

Es así como este maquillaje comienza limpiando tu cara con el jabón adecuado para tu tipo de piel, después aplica una crema hidratante y protector solar, si bien puedes sumar productos a esta rutina, ésto dependerá de las necesidades de tu piel; una vez que hayas realizado tu rutina, ahora sí puedes comenzar con el maquillaje.

Base ligera

Este maquillaje se caracteriza por tener texturas ligeras y luminosas que permiten que la piel luzca de forma natural sin sensación de peso, por lo que las BB Creams y los protectores solares con color son la mejor opción ya que sólo basta con aplicar una capa fina para unificar el tono de la piel ya que no se busca cubrir por completo las imperfecciones del rostro, sino mejorar ligeramente la apariencia de la piel. Aquí puedes usar un corrector de cobertura ligera si hay manchas que quieras cubrir más a profundidad, pero recuerda no abusar de él y sellarlo con polvo traslúcido para mantenerlo en su lugar.

También puedes optar por dejar la base de lado y dejar al natural tu piel.

Fotografía: Freepik.

Pestañas rizadas

Para crear un look natural es necesario agregar protagonismo a los ojos y esto se logra rizando las pestañas y colocando una capa de rímel ya que aunque parezca sencillo, este paso crea una gran diferencia en el rostro debido a que se crea el efecto de que los ojos son más grandes, por lo que es un indispensable en la rutina. Ahora bien, si lo deseas puedes aplicar una sombra brillante en el párpado del ojo, sólo recuerda no cargarla demasiado para continuar con la apariencia natural.

Recuerda usar poco rímel para crear el look natural.

Fotografía: Freepik.

Rubor en crema

En este estilo de maquillaje se busca que la piel se vea lo más radiante posible y el rubor o blush en crema es un indispensable para ello; de acuerdo con Carolina Herrera se puede aplicar sobre las mejillas, el puente de la nariz y la punta de la nariz para dar un efecto de "beso de sol", esto servirá para dar la apriencia de una piel ligeramente bronceada. Del mismo modo, puedes usar tu rubor como una sombra para crear un look monocromático desde los párpados hasta las mejillas.

Si te gusta el rubor, este es el momento para aplicarlo sin escatimar.

Fotografía: Freepik.

Iluminador líquido

El brillo natural y saludable de la piel es uno de los principales objetivos al crear este "no makeup-makeup" y el iluminador es un aliado imprescindible que no debe descartarse. Es importante aplicarlo con moderación y en áreas estratégicas como la punta de la nariz y los pómulos, para lograr un acabado perfecto y un aspecto luminoso y natural en el rostro.

También puedes usar una crema con iluminador para crear este look.

Fotografía: Freepik.

Hidrata los labios

Los labios son el último paso para este maquillaje y para mantenerlos hermosos y suaves, es importante exfoliarlos y luego hidratarlos con un bálsamo labial. También puedes añadir un toque de color usando tintas labiales que además de durar mucho, sus colores sutiles harán que tus labios se vean más naturales, pero si quieres conseguir un aspecto jugoso puedes usar un gloss sin brillos llamativos.

Para este paso puedes usar un bálsamo labial con color sutil.

Fotografía: Freepik.

Con estos sencillos pasos y pocos productos puedes crear un look que estará en tendencia por mucho tiempo más y lo mejor es que no importa que edad tengas ya que es favorable para cualquier tipo de piel y edad, además de esto no es necesario que tengas extensos conocimientos en maquillaje debido a que es muy sencillo de realizar por lo que cualquier persona puede intentarlo y perfeccionarlo para usarlo en su día a día. Recuerda que lo importante es usar productos con los que te sientas cómoda y que este (u otro maquillaje) refleje la seguridad que sientes.

SIGUE LEYENDO:

Carolina Herrera revela cuál es el objeto que no le puede faltar en la bolsa a ninguna mujer, ¿lo tienes?