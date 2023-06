Anette Cuburu conquista Barcelona con el vestido boho ideal para lucir fresca este verano

El verano está más cerca que nunca y sus sabores con la fruta de temporada o los días más calurosos lo confirman; sin embargo, no es lo único que llama la atención de la época, ya que también es el momento ideal para sacar del fondo del clóset todas esas prendas que nos ayudan a conseguir una imagen fresca y cómoda con la que además podamos lucir al último grito de la moda. Aunque para muchas mujeres lo anterior puede ser un dolor de cabeza, lo cierto es que es una tarea más sencilla de lo que parece y así lo demostró Anette Cuburu.

La ex conductora de "Venga La Alegría" se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda y estilo para las mujeres de entre 40 y 50 años que quieren presumir las tendencias del momento sin descuidar esa imagen que rejuvenece. Tras abandonar el matutino de TV Azteca, Anette Cuburu viajó a Barcelona, España, desde donde se ha coronado como toda una fashionista con un look en el que no dudó en afirmar que el estilo boho chic sigue en tendencia.

¿Cómo usar el estilo boho chic con vestido?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también madre de familia compartió una nueva sesión de fotos por las calles de Barcelona mientras presumía su belleza inigualable, pues además de llevar un maquillaje que imita la piel natural y limpia, apostó por un outfit de maxi vestido y sombrero de palma con el que causó sensación. El resultado de esta magnífica combinación también resultó magnífico para presumir el escote de moda.

Y es que para la ocasión apostó por un diseño strapless con el dejó los hombros y los brazos a la vista, un truco para lograr ese estilo fresco y cómodo que amerita el verano, pero que también sirve como pretexto para presumir unos brazos libres de las "alas de murciélago" gracias a una efectiva rutina de ejercicio. Por otro lado, este tipo de escote también resalta por ajustarse a la fiebre de los corsés en verano gracias a un estilo ajustado en el torso y libre de detalles.

Mientras que para la falda destaca un estilo holgado que incluso se puede llevar en un jumpsuit, otra de las prendas básicas de la temporada y que Anete Cuburu ha presumido en otras ocasiones. Aunque el vestido es perfecto para lograr un estilo elegante, la exconductora de "Venga La Alegría" aprovechó para estilizar la prenda y transformarlo en la apuesta perfecta para sumarse a la fiebre del estilo boho chic.

El único truco para lograr el estilo boho está en los accesorios y según Anette Cuburu, un sombrero de palma en color café es magnífico para recuperar esta estética y además lograr lucir fresca en la época de calor que ya se siente en muchas regiones; asimismo, unos lentes de sol para proteger a los ojos de los intensos rayos solares resultaron perfectos para conseguir esa imagen arreglada y chic.

Finalmente, para darle un poco de brillo al outfit que pueden usar las mujeres entre los 40 y 50 años para rejuvenecer, no pueden faltar las joyas, ya que son las que elevan el look y le agregan mucho brillo; de acuerdo con la famosa de 48 años, se pueden agregar aretes y anillos para completar el atuendo. ¿Seguirías los pasos de Anette Cuburu para lucir como una fashionista?