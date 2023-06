Adamari López: 3 outfits frescos para rejuvenecer este verano

El verano está a punto de comenzar y para darle la bienvenida no hay mejor opción que renovar nuestra imagen y no sólo con un corte de cabello, sino con la forma de vestirnos para así seguir las tendencias de la temporada, pero también los estilos que nos permiten estar frescas y cómodas, especialmente después de los 50 años. Así que si en los próximos meses quieres imponer moda, no dudes en seguir estas ideas de outfits de Adamari López.

La actriz se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda para las mujeres latinas y que tienen 50 años o más, ya que sus outfits son ideales para demostrar que la edad no es impedimento para sumarse a las mejores tendencias de cada temporada, de llevar los colores más llamativos, los diseños más atrevidos o los estampados más icónicos. Al contrario, con cada combinación deja en claro que siempre se puede conseguir un efecto rejuvenecedor sin demasiado esfuerzo.

FOTOS: Adamari López y los 3 looks que serán tendencia este verano

Si tú al igual que muchas otras mujeres quieres rejuvenecer este verano debes de sumarte al estilo "old money" que no conoce de edades y con el que además de una imagen clásica y atemporal, podrás derrochar elegancia, además de lucir fresca en los días más calurosos. El truco está en apostar por los básicos del clóset y en colores claros, tal y como demostró Adamari López al combinar pantalones de corte recto rayados y una camisa azul oversize. ¿Le darías una oportunidad?

Los tenis son el último toque para rejuvenecer y mantener la comodidad. (Foto: IG @adamarilopez)

Con sus cátedras de moda, la exconductora de "Hoy Día" también ha demostrado que para quitarnos años de encima también debemos sumarnos a las tendencias de la temporada y si hay una que dominará el verano es la que retoma a los looks total pink y que a la vez dan una vibra inspirada en Barbie. El truco está en apostar por prendas frescas como los vestidos cortos y holgados, además sandalias de tacón para lucir más chic y elegante.

Una combinación como esta se puede llevar desde una comida o evento en el jardín como los bautizos, pero también en un outfit de oficina para presumir el lado más femenino. Por otro lado, los colores más encendidos como el fuscia, rojo, naranja o azul eléctrico son magníficos para restarnos edad y así de fácil conseguir esa imagen rejuvenecida al instante.

Los trajes sastres también alternativas para lucir looks coloridos. (Foto: IG @adamarilopez)

Siguiendo el consejo anterior de sumarse a las tendencias del verano, una larga lista de famosas nos han demostrado que las prendas de mezclilla son un "must have" de la temporada y la mejor parte es que se pueden llevar sin importar la edad, ya sea al apostar por un vestido denim al estilo de Jennifer López, o bien, con los clásicos jeans que todas tienen en su guardarropa.

Por su parte, Ademari López ha llevado estas prendas en chamarras de mezclilla o en chalecos de manga corta y holgada; la mejor parte de estas piezas es que se pueden lograr outfits total denim y casuales, hasta algunos más elevados. Un consejo infalible es lucirlas con un pantalón de vestir colorido, como es el caso del naranja y que combina a la perfección con el azul del textil.