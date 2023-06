Grettell Valdez se suma a la tendencia de los trajes de baño neón y con escotes que serán moda este verano

Con el verano a punto de iniciar es imposible no pensar en la próxima temporada vacacional en la que una escapada en la playa se vuelve una necesidad; sin embargo, conseguir el bronceado más icónico y disfrutar de días de descanso no es lo único que hay que procurar y eso las amantes de la moda lo saben mejor que nadie. ¿La razón?, que se trata del destino ideal para derrochar estilo con los trajes de baño más bonitos y todas las tendencias de la temporada.

En otras ocasiones te hemos contado sobre algunas de las tendencias de este verano como son los vestidos de transparencias, los pantalones de crochet o las sandalias de gladiador que ya son un "must have" del clóset y que se pueden combinar con todo, especialmente si lo que se busca es un estilo fresco y cómodo para disfrutar de la playa. Por supuesto, esto no es todo lo que hay que tener y así lo demostró este fin de semana la actriz Grettell Valdez, quien se sumó a la fiebre de los colores neón para usar un bañador.

FOTOS: Grettell Valdez demuestra que los colores neón reinarán los próximos meses

La actriz de telenovelas se adelantó al verano para demostrar cuál será la tendencia que ninguna mujer se puede perder, ya que así como luce icónica a los 20 años, también se puede lucir después de los 40 o los 50, ¿le darías una oportunidad? Se trata de la fiebre por los trajes de baño en colores neón, ya sea en un rosa brillante para imitar el estilo de Barbie, o bien, con los tonos de moda y que ayudan a conseguir esa imagen tropical y a resaltar el bronceado.

Grettell Valdez sorprendió con una nueva cátedra de moda para la que apostó por un bañador de una sola pieza en el que se recupera lo entallado para derrochar estilo, pero con un toque moderno y juvenil gracias a los famosos escotes cut out que desde hace varios meses son la moda favorita de las famosas. Un truco que se puede seguir para usarlos y no perder la elegancia es llevar un sólo hombro para un escote asimétrico y uno más de forma curveada a la altura de las costillas para así presumir el abdomen marcado tras seguir las rutinas de ejercicio más efectivas.

Sin embargo, el sumarse a la tendencia de los trajes de baño neón no es la única apuesta que se puede seguir este verano, ya que tal y como lo demostró la famosa de 46 años, también se pueden seguir algunos de los otro estilos favoritos del momento como es el clásico boho chic. Para conseguirlo sólo son necesarios los accesorios como un sombrero de palma, lentes de sol y joyas discretas como un par de brazaletes.

FOTOS: Grettell Valdez impone moda con looks playeros

Esta no es la primera vez que Grettell Valdez impone moda con sus looks y si de un estilo fresco y cómodo para derrochar estilo en la playa se trata, ha demostrado ser toda una experta, ya sea al llevar los vestidos más bonitos, los pantalones de lino más cómodos o aquellos con un toque más juvenil y moderno con minifaldas, minishorts o jumpsuits cortos.

Por supuesto, su especialidad son los trajes de baño, mismos que ya ha presumido con las dos apuestas favoritas del verano: los colores neón y los escotes cut out que a pesar de ser reveladores, son perfectos para mantener una imagen elegante y discreta. ¿Les darías una oportunidad? Si quieres robarle el estilo a la actriz, no dudes en tomar inspiración del look con el que conquistó este fin de semana o con los que ya ha presumido.