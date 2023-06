Las sandalias de gladiador están de regreso y se combinan con minishort, palabra de Esmeralda Ugalde

No hay mejor referente de moda que Esmeralda Ugalde, quien siempre nos sorprende con los mejores trucos para lucir preciosa, ya sea con el peinado más elegante, con el delineado más colorido o con sus looks en los que demuestra que ese lado femenino y delicado siempre se puede llevar sin perder de vista una imagen juvenil. Aunque todos los días aparece con nuevas lecciones de estilo, en las últimas horas acaparó toda la atención por presumir la combinación más chic del verano con las sandalias que serán tendencia.

Tal y como te hemos contado en otras ocasiones, las sandalias son piezas indispensables en nuestro clóset, especialmente con el verano tocando nuestras puertas, pues su temporada de calor es magnífica para dejar los pies a la vista con un pedicure icónico, además de completar los looks más frescos y relajados; sin embargo, este tipo de calzado tiene muchas variantes y así lo ha demostrado la propia Esmeralda Ugalde, quien en el pasado ha demostrado que los mules de tacón son ideales para lucir los colores más brillantes.

Por supuesto este estilo que denota elegancia no es el único que se puede presumir en los próximos meses, ya que también las sandalias de gladiador son un "must have" que nadie se debe de perder este verano. ¿Pero cómo usarlas y combinarlas?, para ello la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana" tiene todas las respuestas; así que si quieres imponer moda esta temporada, no te pierdas esta cátedra de estilo.

¿Cómo se deben usar las sandalias de gladiador?

De acuerdo con Esmeralda Ugalde, las sandalias de gladiador se deben de usar con looks frescos y para ello no hay mejor apuesta que un minishort blanco que servirá de base para elevar el atuendo y así acaparar miradas. Por otro lado, es indispensable una blusa con los colores de moda como es el caso del naranja; en cuanto al diseño, la conductora demostró que el cuello y los botones, mangas a la altura de los codos y un nudo en el ombligo son perfectos para lucir relajada sin perder el glamur.

Este tipo de sandalias deben de ser planas y con una plataforma pequeña; mientras que las cintas que le dan ese estilo de gladiador deben de ser de cuero y delgadas, además que no deben de ir más allá de la altura de los tobillos, pues así se mantiene la elegancia. Asimismo, la hermana de Ana Bárbara nos dejó en claro que los estoperoles le dan ese toque juvenil, un detalle que ya se había visto en el calzado de Aneliz Aguilar bajo el estilo "old money".

Finalmente, Esmeralda Ugalde llegó en el momento perfecto para demostrar que un look con minishort y sandalias es magnífico para renovar el estilo boho chic, esta vez con una imagen más elevada y glamurosa. Para ello sólo hay que agregar un sombrero de palma y un par de lentes oscuros que agreguen misterio a la imagen. ¡Y listo!, así de fácil se consigue un look fresco, cómodo y juvenil que se puede usar en la ciudad o en la playa. ¿Lo usarías?