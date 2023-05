Aneliz Aguilar demuestra que las sandalias planas reinarán este verano

Cada año las sandalias se convierten en el must have del verano, pues no hay mejor alternativa para mantenerse cómoda y fresca que el calzado que nos permite llevar los pies a la vista y presumir el pedicure más chic; sin embargo, sabemos que muchas amantes de la moda las guardan las que ya tienen para seguirlas usando y aunque esta es una excelente medida para un consumo de moda responsable, lo cierto es que nunca se deben de dejar fuera del radar las tendencias del momento.

Y según hemos visto en los últimos días las tendencias que ya no te pueden faltar en el clóset son los diseños mules de tacón, además de los que tienen transparencias y vuelven casi "invisible" al calzado, pero las sandalias planas parecen haberse convertido en las preferidas del verano. ¿La razón?, que se pueden usar en cualquier ocasión, ya sea para lucir elegante o casual al llevar un minishort o bikini, además que son perfectas para mantener ese lado femenino sin tener que sacrificar la comodidad y así lo acaba de demostrar Aneliz Aguilar.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @aneliz_aguilar)

¿Cómo usar las sandalias planas? Aneliz Aguilar da la muestra

Las sandalias planas son muy fáciles de combinar y de usar, ¡pues quedan con absolutamente todo!, y así nos lo demostró Aneliz Aguilar en su última lección de moda, para la que no sólo apostó por este calzado de la forma más común, sino con un toque chic al llevar un diseño con estoperoles; mientras que el resto del look es magnífico para sumarse a esa estética del "old money" que ya es viral en redes y que busca ayudarnos a lucir frescas, arregladas, elegantes y sofisticadas. ¿Seguirías su cátedra de estilo?

De acuerdo con la influencer, para causar sensación este verano hay que apostar por un diseño que recupere lo clásico, pero que también destaque por un estilo moderno y juvenil; para ello no hay mejor opción que un diseño plano con el cual mantener la comodidad. Por otro lado, la horma del calzado debe de recuperar el estilo gladiador, sin llegar a las cintas que se atan a lo largo de las piernas, sino sólo dejar el modelo en el empeine, aunque para agregarle más glamur los estoperoles no pueden faltar.

Una tendencia de este verano es el brillo y de ahí que los estoperoles no falten en este diseño de sandalias; sin embargo, hay otros detalles a tomar en cuenta como que el resto del calzado también tiene un toque dorado metalizado con el cual presumir una imagen de diosa griega. ¿Le robarías este estilo a Aneliz Aguilar?, te aseguramos que este tipo de zapato complementará a la perfección todos tus looks.

Se trata del calzado perfecto para toda ocasión. (Foto: IG @aneliz_aguilar)

Prueba de ello es que Aneliz Aguilar eligió un look muy elegante de pantalones de vestir en color blanco, cuyo diseño destaca por un tiro alto y piernas holgadas que "cubren" los pies para hacer más misterioso el estilo de las sandalias; mientras que para combinar agregó una blusa de estampado geométrico que recupera el blanco y también el azul para hacer más brillante el outfit.

De esta forma la hija de Pepe Aguilar consiguió el estilo perfecto para triunfar en el verano, primero al elegir las sandalias que serán moda y después por sumarse a la tendencia del estilo "old money" con el cual lucir elegante y relajada sin demasiado esfuerzo.