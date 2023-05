¿Cómo usar zapatos transparentes con éxito?, la tendencia que causará furor este verano

¡Agrega espacio en tu clóset!, pues además de la ropa que será moda para lograr una imagen fresca y moderna, también tendrás que tener la nueva tendencia del momento: los zapatos transparentes. Se trata de un diseño que a pesar de ser controversial, es magnífico para usar en toda ocasión como las fiestas o para derrochar estilo desde la oficina. ¿Les darías una oportunidad?, según famosas de todo el mundo y algunas miembros de la realeza como la reina Letizia, es el must have de la temporada.

Los zapatos transparentes son odiados por algunas y amados por otras, pero en cualquiera de los casos es imposible no mencionar que ya son un básico indispensable del verano y la opción perfecta para presumir los mejores looks, ya sea en un estilo formal y elegante o en uno casual. Así que si quieres aprender a usarlos con éxito no dejes de leer, pues así podrás convertirte en la experta en moda de tus amigas, familiares o compañeras del trabajo.

¿Cómo combinar zapatos de transparencias? Las famosas dan la muestra

Al tratarse del nuevo básico del clóset y la apuesta preferida de muchos diseñadores reconocidos, merece la pena recordar cuál es la mejor forma de combinar este tipo de calzado, ya que lucen fantásticos con prácticamente todo, desde los jeans para estar cómoda, hasta los vestidos más glamurosos y dignos de una alfombra roja, o bien, con un traje sastre para mantener una imagen formal; eso sin mencionar que se pueden usar sin importar la edad. ¿Y tú cómo los usarías?

Una de las famosas que más nos ha demostrado que los zapatos de transparencias son la apuesta más icónica del verano es Cynthia Rodríguez, quien durante su embarazo ha asegurado que son los más cómodos para los pies, además que son magníficos para no perder la altura gracias a un tacón cuadrado y corto. Además, el diseño en forma de sandalia se ha convertido en una obsesión para esta época de calor y no hay mejor opción para lucirlo que con prendas coloridas y frescas. ¿Le darías una oportunidad?

Por supuesto, los looks inspirados en Barbie y con el rosa como protagonistas no son los únicos que se pueden lucir este verano, ya que la propia conductora ha demostrado que los minishorts y tops, además de prendas con estampado tropical también se pueden lucir con el efecto de transparencias de las sandalias.

Una de las mejores partes de recurrir a este tipo de calzado es que la figura entera se verá estilizada incluso si no se lleva un diseño de tacón y la razón de ello es que se crea un efecto de piernas kilométricas con las cuales lucir más alta sin necesariamente lucir una stilettos. Por otro lado, cuando lo que se busca es implementar la altura y además presumir una imagen más glamurosa siempre se puede recurrir a lo clásico y para ello Cynthia Rodríguez también tiene la muestra.

Aunque en el verano siempre buscamos llevar ropa fresca y atemporal que se pueda lucir tanto en la ciudad como en la playa, hay ocasiones que ameritan imágenes más elevadas y para ello son indispensables los looks de impacto. De acuerdo con la conductora y mom to be, los zapatos transparentes también se pueden lucir con un traje sastre para ir a la oficina y para ello apostó por un look total red con una blusa lencera negra; mientras que los zapatos dan el toque extra glamuroso.

Por último, los vestidos cortos y de glitter son perfectos para sumarse a la tendencia que causará furor este verano, ya que crean el contraste perfecto y además ayudan a que la prenda sea la gran protagonista. Prueba de ello es llevar un vestido dorado con zapatillas transparentes y con pedrería para darle el toque final al look; estos detalles en la parte frontal del calzado es ideal para darle un estilo chic a la imagen.

¿Cuáles son los zapatos transparentes?

Si bien los zapatos transparentes ya son los favoritos del verano, lo cierto es que existen muchas formas de llevarlos para lucir icónicas; así como se pueden usar sandalias para mayor frescura y comodidad en la época de calor, también se puede apostar por mules o diseños con plataforma; sin embargo, la altura no es la única que reinará en los próximos meses, pues las bailarinas de plástico también están de regreso.

Finalmente, para las mujeres más arriesgadas ya amantes del brillo, los zapatos con diseños que dejan la piel a la vista deben de tener un toque distintivo como son los broches o pedrería para agregar un estilo más glam este verano, mismo que se ajusta a la perfección a otros estilos en los que la elegancia es pieza clave, así que no dudes en usarlos en: