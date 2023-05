Esmeralda Ugalde presume el delineado invertido que será tendencia

¡Dimos con el delineado perfecto para darle la bienvenida al verano!, y que pueden usar mujeres de todas las edades que quieren presumir un toque juvenil y moderno, además de colorido, ¿te animarías a llevarlo? Se trata de un diseño invertido que le da un toque chic al rostro y que le favorece a todas, al menos así lo demostró Esmeralda Ugalde durante la transmisión de "Venga La Alegría Fin de Semana".

Esmeralda Ugalde se ha convertido en la más querida del matutino en su edición de fines de semana y no sólo por su carisma como conductora, sino también por ser el referente de la moda y la belleza más importante del momento, ya sea al dar lecciones de los looks que se deben de llevar con sandalias este verano, con el peinado juvenil o con la tendencia de delineado a la que se pueden sumar todas las mujeres. En lo que respecta a éste último, recientemente dejó en claro que el color verde y el glitter son la apuesta ideal para causar sensación y resaltar una mirada encantadora.

Así de fácil podrás presumir una mirada rejuvenecida. (Foto: IG @esmeoficial)

Delineado invertido verde con glitter, así es la tendencia de la conductora

Aunque su maquillaje de ojos resaltaba desde las pantallas, la conductora usó sus redes sociales para compartir de cerca el resultado más icónico e ideal para conquistar el verano; se trata de una dupla entre el color verde y el glitter, que acompañados por mucha máscara pestañas ayudan a conseguir unos ojos grandes y mirada sexy, sin perder esa chispa juvenil. Lo anterior es lo que permite que se pueda llevar antes de los 20, ¡o a cualquier edad!

Para conseguir un look como el de Esmeralda Ugalde y así presumir un rostro magnífico para un maquillaje diario o para darle una chispa vibrante a la mirada en ocasiones especiales como bautizos, bodas o graduaciones, hay que presumir un rostro casi natural y que toda la atención se centre en los ojos. Es por ello que te compartimos todo lo que debes de saber para sumarte a esta tendencia y causar sensación. ¿le darías una oportunidad?

Lo primero que tienes que hacer es tomar una sombra o delineador verde y aplicarlo en los párpados inferiores desde los lagrimales y hasta las comisuras; sin embargo, el truco está en ayudarte de una brocha para conseguir un difuminado icónico que te ayude a conseguir el mejor efecto del delineado invertido. Posteriormente, hay que tomar un poco de glitter dorado y colocarlo en los párpados móviles para iluminar aún más el rostro y resaltar la mirada; mientras que para abrir los ojos las pestañas rizadas y con mucho rímel le darán el toque final.

Este delineado combina con todo tipo de looks. (Foto: IG @esmeoficial)

Tal y como te adelantábamos, Esmeralda Ugalde demostró que para estar en tendencia este verano el delineado invertido tiene que ser el gran protagonista y para encontrar el balance perfecto hay que lucir un rostro natural y en el que casi no se note el maquillaje. Lo ideal es que apliques una base de poca cobertura, además de rubor rojizo para darle ese toque veraniego y acalorado; mientras que para los labios un tono rosado y discreto será la apuesta perfecta, y para ello puedes recurrir al pintalabios de moda.

¿Te animarías a presumir un look como este?, no olvides que es perfecto para mujeres de todas las edades, pues mientras en las más jóvenes consigue una imagen moderna, en las maduras se logra un efecto rejuvenecedor. La mejor parte es que no sólo hay que lucir un delineado invertido en color verde, sino que se pueden usar todo tipo de colores, entre ellos el rosa, que ya es el preferido de la época.