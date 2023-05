Estilo "old money": Sofia Richie tiene el labial de Chanel que te ayudará a lucir elegante

El nombre de Sofia Richie sigue dando mucho de qué hablar y es que a más de un mes de su boda con Elliot Grainge, la influencer se ha convertido en el mejor referente de moda para mujeres de todas las edades; sin embargo, su rostro ya es todo un emblema que también representa al viral estilo "old money" del que no se deja de hablar en redes sociales. Aunque esta estética tiene muchas características por resaltar, ella las ha presumido todas, incluyendo aquellos looks de playa y las tendencias de maquillaje.

Una de las más icónicas en las últimas semanas es el labial que Sofia Richie llevó el día de su boda y que es perfecto para lucir elegante en un día tan importante, pero que gracias a su estilo discreto y natural también se puede llevar en los looks diarios. Así que si estás buscando alternativas para tu maquillaje y no sabes por dónde empezar, no dudes en darle la oportunidad a este pintalabios de Chanel que será tu próxima obsesión y la mejor parte es que no tendrás que gastar una fortuna.

Así luce el labial de Chanel que ya es el "must have" del estilo "old money"

Si bien los labios de la hija de Lionel Richie destacaron por un tono muy natural, lo cierto es que tenían tonos rosados y melocotón que según su maquillista profesional, resultaron perfectos para conseguir un aspecto "besable" que se puede llevar todos los días. Todo lo anterior se logró gracias al tono 928 Pink Delight de Chanel y con el que todas las mujeres jóvenes y maduras podrán conseguir una imagen "old money" sin demasiado esfuerzo.

La encargada detrás de esta selección de color fue la maquilladora Pati Dubroff, quien consiguió no sólo un rostro precioso en la influencer, sino también un estilo elegante y atemporal que se puede usar no sólo en una boda. De acuerdo con lo que contó a Vogue, la idea era conseguir unos labios de "aspecto fresco y suave" hasta dar son esa forma besable que tú también puedes conseguir con este producto de belleza.

Una de las mejores partes de este labial es que no sólo ayuda a darle color a los labios, sino que también funciona como una especie de bálsamo y todo gracias a su etilo humectante para unos labios libres de cuarteaduras y muy suaves. Lo anterior se consigue gracias a un aceite hidratante que con antioxidantes que restaura la piel de los labios y que aunque representa un gasto importante, tampoco es demasiado significativo para la cartera.

Para sumarte a la tendencia del estilo "old money" y lucir tan elegante y natural como Sofia Richie sólo tienes que gastar 830 pesos mexicanos en este producto de Chanel que no sólo te dará color en los labios, sino una textura ideal para elevar esa imagen elegante. Por otro lado, merece la pena recordar que este tono en específico es uno de los 9 disponibles del Rouge Coco Baume y que se pueden ajustar a todos los gustos, incluyendo las que aman los tonos rojos en los labios. ¿Le darías una oportunidad al labial estrella de la famosa?