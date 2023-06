Menús para diabéticos: 7 ideas de desayuno, comida y cena para todos los días

En México una de las enfermedades con más número de casos registrados es la diabetes, padecimiento que puede generar afectaciones en diversas partes de tu cuerpo, por ello, la Clínica Mayo recomienda llevar una dieta balanceada pensada en mantener los niveles de glucosa en tu sangre y prevenir complicaciones derivadas de la diabetes. Para ello es necesario que evites alimentos que contengan grasas saturadas, colesterol, sodio y grasas trans.

Y aunque ante estas limitaciones muchas personas comienzan a desanimarse, lo cierto es que aún hay muchas posibilidades de alimentos deliciosos que puedes consumir y que te permitirán experimentar verdaderas experiencias gastronómicas, ya que en la actualidad hay muchos menús enfocados para las personas diabéticas, mismo que además de ser fáciles de realizar, son muy ricos y nutritivos.

Hay ingredientes que juntos crean verdaderos manjares / Foto: Pixabay

Desayunos para diabéticos fáciles y rápidos

La primera opción de desayuno para diabéticos incluye una super estrella de la proteína: el requesón. Si no lo has probado te has estado perdiendo de un manjar delicioso, el cual puedes mezclar con frutos secos que ayuden a potenciar su sabor, generando una mezcla de dulce y saldado que hará que tu paladar experimente una oleada de sabor. Puedes untar tu mezcla en dos panes tostados y tener así un desayuno fácil y rápido.

Dato curioso: investigadores de la Universidad de Toronto encontraron que comer frutos secos todos los días ayuda a controlar la diabetes y prevenir sus complicaciones.

Otro menú para diabéticos por la mañana consiste en un cremoso licuado de arándanos y espinacas, si bien en primera instancia la combinación se escucha algo arriesgada, lo cierto es que el resultado es bastante fresco y saludable, ya que tiene un alto contenido en vitaminas y fibra. Para realizarlo sólo necesitas poner en tu licuadora media taza de arándanos, una taza de espinacas, media taza de leche baja en grasa y medio plátano.

Esta opción de desayuno te dejará un delicioso sabor de boca | Foto: Pinterest

Menús sanos para diabéticos

La primera opción de plato fuerte para diabéticos es una tinga de setas, para la cual sólo necesitarás calentar en una cacerola un poco de aceite en donde sofreirás una cebolla cortada en cubos pequeños y ya que esta se ponga transparente agregarás seis jitomates picados al recipiente que dejarás reposar por cinco minutos o hasta que hayan soltado sus jugos, tiempo en el que agregarás 500 gramos de setas deshebradas previamente desinfectadas y chile chipotle al gusto. Mientras da su último hervor agrega sal y pimienta al gusto.

Y si quieres una receta rápida y deliciosa lo mejor será que pongas a hervir en una olla con sal al gusto al menos medio kilo de brócoli, esto después de haberlo lavado perfectamente. Una vez que este cocido quítalo del fuego y escúrrelo super bien para después pasarlo a una cacerola donde colocarás las piezas ya cortadas para después colocarles un poco de queso panela por encima. Cubre con una tapa y deja que el platillo se gratine.

Esta receta está "para chuparse los dedos" / Foto: Pinterest

Cenas para diabéticos deliciosas y saludables

¿Eres fan del aguacate? Pues tu momento ha llegado, ya que de acuerdo con la Clínica Mayo, los alimentos que contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y el aguacate está dentro de esta categoría, por lo cual puedes incluirlo sin remordimiento en tus cenas. Para hacer esta cena para diabéticos sólo tienes que untar medio aguacate en una rebanada de pan integral, al cual puedes añadir una gotas de limón, sal y pimienta al gusto, o en su defecto hacer un guacamole con cebolla, chile serrano en rodajas y jitomate, el cual será el complemento de un rico pan tostado que puedes acompañar con un huevo duro para darle un plus de proteína.

¿Quién dijo que no podías comer como rey? / Foto: Pixabay

Otra opción de cena para diabéticos son taquitos, pero no de pastor, claramente, sino de zanahoria, vegetal que tiene un alto contenido en fibra, agua, vitaminas y antioxidantes, pero que para evitar que aumente el índice glucémico debe consumirse cruda. Así que para realizar esta receta sólo necesitarás hojas de lechuga orejona, zanahoria rallada y una salsa verde cruda realizada con chiles, tomates, cebolla, cilantro y sal y pimienta al gusto, la cual colocarás como aderezo para los tacos que formarás con la lechuga a manera de tortilla y zanahoria como relleno.

Por último, si eres del team dulce, también hay una cena para ti, ya que puedes preparar una taza de hojuelas de avena con leche baja en grasa que acompañarás de unas cuantas fresas, frambuesas o cualquier fruto rojo de tu elección, ya que estos son ricos en antioxidantes y tienen menos azúcar que el resto de las frutas.

Este desayuno es perfecto para diabéticos / Foto: Pixabay

