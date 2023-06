Hipertensión arterial: un tercio de la población la padece y muchos no lo saben

Según datos de la Secretaría de Salud en México más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, en otras palabras una de cada cuatro tiene este padecimiento y lo que es más agravante es que el 46 por ciento lo desconoce.

En entrevista para Esta Mañana, señal de televisión de El Heraldo Media Group, el doctor especialista en cirugía cardiotorácica, Moisés Calderón habló acerca de los síntomas y riesgos que puede provocar este padecimiento que al año cobra miles de víctimas.

"Un tercio de la población mundial de individuos mayores de 18 años padece esta enfermedad", citó el doctor.

La presión arterial por arriba de 180/120 mmHg (milímetros de mercurio), requiere atención médica inmediata

Créditos: Especial

¿Qué es y por qué da?

La hipertensión arterial es es una enfermedad crónica que produce el aumento de la presión de la sangre en las arterias debido a obesidad, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco, ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, colesterol elevado, condición genética, uso de medicamentos de tipo esteroideo y anticonceptivos.

¿Cómo sé si padezco hipertensión arterial?

Lamentablemente los pacientes no acuden al médico hasta que realmente están en una situación de gravedad, sin embargo los síntomas más comunes de este padecimiento son:

Dolor de cabeza intenso

Mareo

Zumbido de oídos

Sensación de ver lucecitas

Visión borrosa

Dolor en el pecho y/o lumbar

Tobillos hinchados

Es recomendable que las personas mayores de 40 años realicen una medición anual de la presión arterial

Créditos: Especial

Tipos de hipertensión arterial y factores modificables

Hay dos tipos de hipertensión arterial, a la primera se le conoce con el nombre de hipertensión arterial primaria o esencial, ésta es el tipo más común de presión arterial alta y por lo general se desarrolla a medida que el ser humano envejece, por el otro lado está la hipertensión arterial secundaria que es causada por otra condición médica o por el uso de ciertos medicamentos.

Esta condición no es curable, pero sí se puede controlar ya que hay diversos factores que pueden intervenir en esto. El factor no modificable con más peso es la genética, no obstante los factores modificables que pueden contribuir a construir una mejor calidad de vida son un cambio nuestro estilo de vida.

¿Qué pasa si no se controla?

El doctor afirmó que este padecimiento no sólo afecta al corazón sino a todos los órganos el cuerpo y si no es controlado puede desembocar en un infarto al miocardio, ensanchamiento del corazón, problemas renales y cerebrales, embolia, arritmia, entre otros.

"Los medicamentos no son inocuos, pero es peor no tomarlos", expresó el especialista.

El doctor Calderón concluyó haciendo un llamado a la población para ir con su médico de cabecera si se presenta algún malestar de los ya expuestos debido a que el tratamiento médico es individualizado, además de alentar a que se tenga una mejora en los hábitos diarios.