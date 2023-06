"Las novias plus size existimos": 5 vestidos de novia para chicas curvy

En la actualidad hay muchas creadoras de contenido que se enfocan transmitir un mensaje de body postive en cada uno de sus videos, tal y como ocurre con "Herlanlly", una influencer que recientemente compartió por medio de su página de Facebook todo lo que vivió una vez que les dio a conocer a sus amigos y familiares que estaba comprometida, ya que, al ser una chica curvy, una pregunta era constante y se trataba acerca de lo que haría para bajar de peso para el gran día de su unión nupcial, algo que desligitimizaba sus aspiraciones y la reducía a sólo un cuerpo.

Por lo cual, con el mensaje "las novias plus size existimos", la también TikToker decidió dejar en claro que no porque seas una chica "gordita" no puedes tener una boda fenomenal, pues los tiempos han cambiado y ahora no es una tortura ir de compras cuando tienes una figura fuera de la convencional, pues las marcas más prestigiosas han adaptado sus diseños a los diferentes cuerpos, por lo que ya no hay necesidad de cambiar tu figura para enfundarte en un vestido que te haga sentir como una verdadera princesa.

¿Cómo es el vestido de novia de tus sueños? / Foto: Pinterest

Vestidos de novia para "gorditas"

"Te puedo decir que se puede disfrutar un vestido de novia en un cuerpo plus size. Así es, porque una de las primeras preguntas que me hicieron cuando dije que me iba a casar es qué dieta iba a hacer; nadie me preguntó por cómo me sentía por uno de los días más importantes en mi vida. Porque cuando eres una novia plus size todo el mundo se cuestiona si vas a bajar de peso para poder lucir hermosa ese día", comenzó a relatar Herlanlly al querer empoderar a las mujeres goditas que están próximas a casarse.

Pues, no importa lo que las personas a tu alrededor te digan, lo que verdaderamente debe ser tu objetivo para tu boda es lucir hermosa y sentirte cómoda tal y como eres, pues es ilógico que bajes de peso sólo porque los estereotipos apuntan a que únicamente existen novias esbeltas, cuando en realidad personas con todo tipo de cuerpos se casan año con año. Así que es momento de despedirte de los prejuicios y decirle hola a los vestidos de novia más glamurosos del verano.

Hay muchos diseños entre los que puedes elegir para verte hermosa en tu boda / Foto: Pinterest

El encaje será una de las sensaciones de esta temporada, por lo cual puedes optar por vestidos de novia que hagan uso de este recurso en sus mangas, falda o escote. Lo importante es que el vestido sea a tu gusto y que te sientas preciosa al modelarlo, ya que ese es tu día y posiblemente no se volverá a repetir.

Hay algunos diseños que juegan con los tradicionales vestidos de sirena con un complemento extra que le da volumen a las caderas por medio de una falda que es abierta en el centro frontal, generando modelos innovadores que cualquiera novia estaría dispuesta a utilizar. Aunque si quieres algo más sencillo, también puedes elegir vestidos de novia con cinturillas, los cuales gracias a la caída de su falda ayudan a que la atención se centre en el escote.

Lo importante es que te sientas la más bonita en tu boda / Foto: Pinterest

Vestidos de novia plus size

Aunque, las aberturas son otro imprescindible de las bodas, ya que no sólo las damas de honor pueden llevarlas en sus outfits, sino que las propias novias pueden optar por vestidos que jueguen con estas y con los escotes pronunciados, ya que la idea de "novias virginales" está más que olvidada, pues lo de hoy son los vestidos de novia sensuales.

Pero si lo prefieres, puedes elegir un vestido que mezcle las tradicionales colas y transparencias con detalles minimalistas super chic que te hagan ser la sensación entre tus invitados, quienes se quedarán con la boca abierta, dándose cuenta que una novia luce preciosa en cualquier talla.

Las aberturas te harán ser la sensación de este verano / Foto: Pinterest

Y si quieres un vestido que haga que todos se impresionen con tu belleza, los corte sirena serán tus aliados, pues es tiempo de dejar de esconder tus curvas, tu cuerpo es arte y ha llegado la hora de exhibirlo, y que mejor que hacerlo de la mano de un vestido de novia que te haga ver como toda una reina del estilo.

"Lamentablemente se nos ha enseñado que tenemos que entrar en la ropa y no que la ropa se debe acoplar a nosotros y sí (mi vestido) sí se me veía igual que a alguien delgada, me sentía una novia preciosa, me sentía muy feliz con el vestido que había elegido (...) le puse a mi cuerpo el vestido que siempre había querido, me quería ver como princesa y honestamente me sentía como toda una princesa. Las novias plus size existimos", concluyó Herlanlly.

Si tienes curvas, no tengas miedo en lucirlas / Foto: Pinterest

