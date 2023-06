Rosalía manda unas coquetas pistas del vestido de novia que usará para su boda con Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro forman una de la parejas favoritas en el mundo del espectáculo, por ello el anuncio de su compromiso en marzo pasado causó gran revuelo entre sus fans que anhelan saber detalles sobre la boda. Al respecto, la cantante reveló más de lo que podría ser su vestido de novia y la icónica diseñadora que habría elegido para que lo confeccionara.

Fue a través del videoclip de su canción “Beso” que la cantante española y el puertorriqueño dieron a conocer su compromiso, pues en él se observan algunos de los románticos momentos de su noviazgo hasta que, entre lágrimas, Rosalía presume el lujoso anillo de compromiso que recibió luego de casi dos años juntos en los que habían mantenido con total hermetismo los detalles de su relación.

Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalía en Año Nuevo. Foto: IG @rosalia.vt

Esta vez la intérprete de “Bizcochito” no dudó en mencionar más sobre la boda y el vestido de novia que usará, pues en entrevista para el programa “El Hormiguero” mencionó que le gustaría llevar una pieza de la diseñadora británica Vivienne Westwood que es famosa por crear el que usó Miley Cyrus en su ceremonia y personajes como Carrie Bradshaw en la cinta “Sex and The City”.

“De momento tengo que terminar la gira y luego organizo todo. Va a ser una cosa chill, tranquila, con mi familia y poco más", dijo la cantante sobre la boda, un acercamiento a los invitados y dio señales de que podría no suceder este año ya que está enfocada en concluir su Motomami Tour.

¿Cómo le pidieron matrimonio?

Además de dar pormenores de la boda, Rosalía también relató cuándo y cómo fue el tierno momento en el que el intérprete de “Desesperados” le entregó el anillo de compromiso. Aseguró que fue totalmente sorpresa ya que no se lo esperaba, aunque su actitud sospechosa pudo haberlo dejado al descubierto por un momento.

Todo ocurrió la noche del 31 de diciembre del año pasado cuando celebraron Año Nuevo con la familia de Rauw Alejandro en Puerto Rico. Se encontraban en casa de los abuelos del cantante cuando él la llevó a un lugar más privado y se arrodilló frente a ella pera pedirle que se casaran.

"Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos, se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar”, indicó.