Rosalía y Rauw Alejandro: aseguran que los cantantes terminaron su relación y su compromiso matrimonial luego de 3 años

Fue el pasado 23 de marzo cuando los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro sorprendieron al mundo entero al anunciar que estaban comprometidos y que muy pronto podrían darnos la sorpresa que llegarían al altar, luego de tres años de noviazgo lleno de amor, pero tal parece que algo cambió luego de cuatro meses de esta noticia.

Y es que, diversos programas de televisión han revelado que pese al amor que se tienen la cantante española y el boricua han decidido ponerle fin a su noviazgo y a su compromiso matrimonial.

Hasta la redacción de esta nota, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han confirmado dicha información; cabe señalar que ambos cantantes aún se siguen en redes sociales, de ser cierta la información se espera que en las próximas horas sean ellos mismos quienes den detalles de esta decisión.

Medios internacionales anuncian el fin de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro

Foto: IG El Gordo y la Flaca// Despierta América

Así anunciaron su compromiso en marzo del 2023

Tal y como lo mencionamos anteriormente, fue en marzo de este 2023 cuando Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron por medio del estreno de un video que estaban comprometidos, cabe señalar que ambos han protagonizado uno de los romances más bellos en los últimos años.

En entrevista para GQ Rosalía como Rauw Alejandro hablaron de varios temas personales, el momento más especial de esa plática fue cuando el boricua cuestionó a su amada novia si recordaba con detalle el momento en el que él le pidió matrimonio, ante esto, la intérprete de “Con Altura” aseguró que lo hizo de la forma más bonita.

"Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de tu abuela, empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba". comenzó a contar Rosalía

Luego la cantante española siguió recordando con un poco de dificultad detalle a detalle, también reveló que su novio se arrodilló ante ella y tuvo algunos inconvenientes para sacar la joya con la que le propuso matrimonio.

"Rauw me dijo 'ven, te quiero enseñar un sitio'. Y yo le seguí de lo más inocente, y de golpe empezó a buscar algo…", continúa contando. "Yo pensaba '¿qué está buscando?'. Se arrodilló, creo… estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles". dijo Rosalía para GQ

Y es que la también llamada “Motomami” dijo que al darse cuenta de la situación, se puso tan nerviosa que no daba crédito a que su novio le fuera a dar un anillo por lo que no pudo contener el llanto.

"Yo solo pensaba 'no me lo puedo creer, no será que me va a dar un anillo'. Y entonces me puse a llorar", contó la cantante española

Así nació su amor

En varias ocasiones el nacido en Puerto Rico, dijo que él se sentía atraído por Rosalía pues además de admirar su trabajo como cantante siempre le gustó fisicamente, además asegura que él fue quien dio el primer paso para comenzar esta historia de amor.

En la misma entrevista para GQ, Rauw confesó que tiene muy presente cada detalle del día que fue la primera cita con la mujer que pronto será su esposa pues contó que la española aquel día llevaba puesto un traje negro y que él pidió de tomar whisky y ella solo tomo agua.

Sin embargo, Rauw Alejandro también confesó que recuerda a la perfección cuando se dieron su primer beso: “Fue en Madrid en 2019, antes de Nochebuena, el día 23", recuerda él, ante la sorpresa de Rosalía.