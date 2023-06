VIDEO | ¡Sácalo del clóset! Esta familia impone tendencia al usar sus vestidos de novia para salir a cenar

Para quienes han vivido la experiencia de celebrar una boda religiosa saben bien que su vestido de novia (en el caso de la mujeres) es una de las cosas que representa mayor valor simbólico, por lo que tras la realización de su respectiva ceremonia lo guardan en algún lugar especial de su hogar para conservarlo en las mejores condiciones físicas posibles. Sin embargo, esta familia decidió romper el esquema de esa tradición generacional y optó por crear una nueva dinámica para darle un mejor uso a su valiosa y exclusiva prenda.

Una mujer de nombre Terri Bonin junto a cuatro de sus hijas y dos de sus nueras, sorprendieron a transeúntes y comensales al salir a cenar todas portando sus vestidos de novia. La madre de familia acudió al restaurante True Food, en las afueras de Houston, Texas, Estados Unidos, acompañada por sus hijas Madeleine (28 años de edad), Alexis (25 años), Annalise (23 años), Kate (18 años, quien aunque no está casada también participó), además de sus nueras Joy (26 años) y Sydnie (25 años).

IG @alexisnhouston

Imponen tendencia al usar sus vestidos de novia

Estas mujeres decidieron implementar esta dinámica familiar que consiste en salir una vez al mes sin esposos ni hijos hasta altas horas de la noche; es decir, una noche de chicas. “Decidimos que los vestidos más caros que teníamos merecían ser usados y disfrutados por más de un día en nuestras vidas... fue muy divertido y lo recomendamos 10/10?, expresó Terri Bonin.

“Decidimos hacer de esto una tradición anual”, añadió.

El video publicado en la cuenta de Instagram de Terri ya suma más de 4.7 millones de vistas, la matriarca asegura que tanto sus hijas, nueras e hijos varones están de acuerdo en hacer de esta velada una tradición familiar, que tenga lugar una vez al año. “Mi parte favorita fue hacer un espectáculo y hacer el tonto con mis chicas. Definitivamente, creamos un recuerdo que durará toda la vida”, comentó Terri.

Crean nueva nueva dinámica de uso a su vestido de novia. IG @alexisnhouston

Se roban la mirada de la gente

La cena salió genial, no hubo desastres con los vestidos, tras lo cual siguieron la ruta hacia “Vine para el postre”; en ambos restaurantes las siete mujeres causaron sensación. “Sin saberlo, elegimos la noche más concurrida para ir a ‘Market Street’. Una escuela secundaria estaba celebrando una graduación; nos sentimos mal de robarnos el show, pero no sabíamos nada de eso. Los aparcacoches nos aparcaron gratis”.

La “noche de chicas” estuvo a punto de no llevarse a cabo porque Terri perdió su vestido de novia. “No tengo idea de cómo o cuándo pasó, pero afortunadamente, Sydnie, mi ‘hija enamorada’, le había prestado su vestido de graduación de la escuela secundaria a Kate hace unos años, por lo que estaba colgado en uno de nuestros armarios. Me lo probé y me quedó perfecto. Me salvó el día”, contó la mujer en sus redes sociales.

Así que si formas parte del grupo de mujeres que tiene muy bien guardado su exclusivo vestido de novia, tal vez sea hora de desempolvarlo y unirte a esta genial tendencia para darle un nuevo uso a tu valiosa prenda en otros contextos que podrían resultar muy divertidos.