Increíble: joven se casó consigo misma y días después pide el divorcio porque "no se aguanta"

Una joven ha demostrado que no se necesita de una pareja sentimental para tener una boda. Fue a través de su cuenta de Twitter que Sofi Maure ganó popularidad luego de que dio a conocer que, cansada de la soledad y las decepciones amorosas, decidió casarse consigo misma. Su testimonio ha generado debate en redes sociales luego de que la internauta comentó que quería divorciarse un día después del matrimonio.

"Hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma", escribió en sus redes sociales la mujer. En la publicación, la joven presumió su look de boda, el cual incluía el tradicional velo nupcial que pendía de una sencilla tiara y un hermoso vestido de novia con un escote en forma de corazón.

Ganó decenas de comentarios. Foto: @sofimaure07

De igual manera, la joven mostró una fotografía del pastel con el que celebró su boda ante las peticiones que realizaron sus seguidores. No obstante, Sofi Maure sorprendió a sus followers al dar a conocer que el matrimonio duró muy poco, ya que un día después anunció que estaba cansada de sí misma, por lo que estaba buscando una forma de divorciarse. "Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas".

Tras lo dicho por la internauta, decenas de seguidores de la joven comenzaron a comentar la publicación, algunos criticaron la decisión de Sofi, mientras que otros aprovecharon la ocasión para proponerle matrimonio a la joven, desatando un fuerte debate en Twitter. "Hay divorcio express en los primeros 3 meses de casamientos así que tranqui", "Divórciate así te casas conmigo te ofrezco hotcakes fitness todas las mañanas", "Asesórate bien con el tema de los bienes y cuanto le corresponde a cada parte" y "Si quieres te puedes casar conmigo", fueron algunos de los comentarios de la publicación.

La joven hizo un pastel para la boda. Foto: @sofimaure07

Otra mujer se casó consigo misma

Anteriormente, en 2021, la modelo brasileña Cris Galêra, de 33 años, se hizo famosa cuando anunció que había contraído matrimonio consigo misma como una forma de celebrar “el amor propio”. Sin embargo, el amor duró poco, ya que dos meses después dio por concluido su compromiso.

