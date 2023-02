FOTOS | María León presume su torneada figura con elegante jumpsuit de red

María León sigue sumando éxitos en su carrera como cantante y no deja de sorprender a sus fans en cada uno de sus conciertos, pues además de dar muestra de su habilidad en el baile con impactantes coreografías de pole dance, presume su figura con arriesgados atuendos. Como el más reciente con un jumpsuit de red en color negro y detalles dorados que le ganó halagos en redes sociales.

La exvocalista de Playa Limbo es parte de los artistas en el “2000’s Pop Tour” que este fin de semana se presentaron en Puebla, aunque fue la cantante quien acaparó las miradas tanto en el escenario como en redes sociales por su revelador look del que no dudó en presumir los detalles a través de su cuenta de Instagram con sus más de 2 millones de seguidores, quienes le externaron su cariño y admiración.

María León presume su figura con jumpsuit de red. Foto: IG @sargentoleon

El look que llevó durante el concierto consta de un jumpsuit de manga larga elaborado totalmente en red, lo que le permite presumir su torneada figura. El diseño lleva delicado flequillos que brindan mayor movimiento y resaltan sus curvas, además de detalles en color dorado que aportan elegancia a su ya sensual atuendo.

“Esos vestuarios están…”, “Una diosa”, “Eres arte”, “Te amo, hermosa” y “Estuviste increíble, te llevas el show”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en su cuenta de Instagram de sus seguidores que resaltaron su talento sobre el escenario y su arrolladora belleza que presume a través de cada uno de sus looks.

María León brilla en Puebla con elegante look de red. Foto: IG @sargentoleon

El baile para María León

La intérprete de “El eco de tu voz” ha demostrado ser una artista completa, pues además de su talento vocal posee una extraordinaria habilidad en el baile que la ha llevado a triunfar en importantes programas como “¿Quién es la máscara?” y “Mira quién baila”, dejando sin aliento tanto a fans como a los jueces.

El pole dance se encuentra entre sus actividades favoritas, pues además de mostrar su talento como bailarina también se pueden ver beneficios en su físico ya que brinda mayor flexibilidad y fuerza; además, ayuda a tonificar el cuerpo, perder grasa y coordinación, con mencionar que también mejora la autoestima.

Aunque el baile tiene mayor importancia para María León, pues lo practica desde pequeña y le ayudó a evitar una complicada cirugía de rodilla. "El baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien”, relató la cantante en entrevista para People en Español.

Look galáctico de María León para su concierto en Puebla. Foto: IG @sargentoleon

SIGUE LEYENDO:

FOTO: María León hace split en el aire con body dorado

María León roba suspiros con su atuendo para el 2000 Pop Tour

FOTOS: María León se enfunda en uno de los trajes de baño que más revuelo causan actualmente en la moda