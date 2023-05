Insólito: abuelita decidió casarse consigo misma tras cumplir cuarenta años soltera

Una abuelita de 77 años, originaria de Ohio, Estados Unidos, demostró que no hay un amor más grande que el propio, por ello decidió casarse consigo misma tras más de cuatro décadas de permanecer soltera. La mujer, identificada como Dorothy Fedeli, realizó una ceremonia religiosa el pasado sábado, desde la casa de retiro donde vive, para unirse en matrimonio con el amor de su vida, ella misma. Los hechos se viralizaron en redes sociales y causaron un fuerte debate entre los internautas.

De acuerdo con el testimonio de Dorothy, ella estuvo casada por nueve años con un hombre; la boda se realizó en 1965 y fue una ceremonia civil, donde la abuelita no utilizó un vestido de novia. La pareja tuvo tres hijos, pero desde el divorcio la mujer permaneció soltera. Ahora, su estatus civil ha cambiado, ya que luego de ver en la televisión que una mujer se casó consigo misma, Fedeli decidió hacer lo mismo y unirse en matrimonio consigo misma.

La abuelita se inspiró en la historia de otra mujer que se casó consigo misma. Foto: captura de pantalla.

Para realizar la ceremonia, la abuelita decoró y adornó los pasillos de la casa de retiro O'Bannon Terrace en Goshen, Ohio, donde actualmente vive. Dorothy vistió de blanco en su camino al altar y aseguró que nunca se había sentido tan bonita como se sintió al utilizar el vestido de novia: "nunca pensé que me vería tan bonita en una cosa de novia", reveló ante medios locales.

"Es emotivo para mí porque esto es algo que siempre he querido", dijo Dorothy luego de celebrar su matrimonio consigo misma. Añadió que ha estado sola por cuarenta años, por lo que decidió hacer algo especial para sí misma: "he estado conmigo misma durante 40 años. Algo se me ocurrió un día en la iglesia que debes hacer algo especial por ti mismo”.

La mujer reveló que se casó consigo misma por un acto de amor propio. Foto: pixabay.

Al ser cuestionada sobre cómo fue que se le ocurrió casarse consigo misma, la abuelita reveló que robó la idea de la televisión, luego de que en un programa mostraran la historia de una mujer que se casó consigo misma; además, Dorothy siempre soñó con tener una gran boda, con invitados, pastel y un vestido de novia. “Esto es algo que siempre quise. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz", comentó.

Finalmente, la mujer detalló que en su vida lo más importante es el amor propio, por lo que ese es el mensaje que intenta dejar al mundo. “El amor, el amor es lo más importante de este mundo, y si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas”.

