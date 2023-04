Manchas de sudor: 2 remedios caseros para eliminarlas para siempre de tu ropa

El clima no deja de hacer de las suyas, ya sea con noches lluviosas que terminan por ensuciar nuestro calzado o por los días más soleados en los que las altas temperaturas no sólo nos hacen sentirnos acalorados, sino que en muchas ocasiones pueden llegar a arruinar nuestra imagen. La razón de esto último es el sudor que el cuerpo puede desprender y verse en la ropa y no sólo en forma de humedad mientras la tela está mojada, sino en esas molestas manchas amarillentas que arruinan principalmente las blusas, playeras y camisas.

Aunque se trata de un problema muy común que afecta tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es que puede causar inseguridad y no sólo por el hecho de sudar, que es un proceso normal del cuerpo, sino también por arruinar la imagen entera ya sea al encontrarse en la oficina o en un espacio público. Entre las principales molestias destaca el mantener zonas como las axilas o espalda mojados por el sudor; mientras que en otros casos se crea una imagen desaliñada o "poco arreglada" cuando la ropa por más que se lave y talle ya tiene todo tipo de manchas amarillas.

La buena noticia es que es fácil evitar sentirse mal al llevar una playera manchada por el sudor, pues aunque en ocasiones ni el agua ni el jabón son capaces de retirar las manchas, existen algunos remedios caseros muy efectivos para dejar una prenda como nueva y usarla sin pasar vergüenza. Una de las mejores partes de estos trucos de limpieza es que no dañan el textil de cada pieza y se pueden usar en cada ocasión para alargar el tiempo de uso de la ropa, además que son alternativas muy baratas, fáciles y rápidas de realizar. Así que si quieres evitar todo lo anterior toma nota de las siguientes recomendaciones.

Evita sólo meterla a la lavadora o las manchas de sudor no se irán nunca. (Foto: Pexels)

Agua oxigenada

El primero de los remedios caseros es el agua oxigenada, sí, esa que todos tenemos en el kit de emergencia y es que aunque uno de sus principales usos es eliminar las manchas de sangre con tan sólo dejarla reposar, es una de las mejores alternativas para deshacerse de las molestas manchas de sudor y la mejor parte es que no solo actúa con las recientes, ya que en manchados viejos rinde resultados efectivos.

Una de las formas de utilizar el agua oxigenada es aplicarla directamente sobre la mancha que se quiere eliminar y dejarla reposar por al menos 15 minutos. Después se puede enjuagar para ver los resultados y en caso de ser necesario repetir el truco; mientras que cuando ya no hay rastro de la imperfección solo hay que lavar con normalidad. Por otro lado, se sabe que verter en un recipiente este líquido y sin agregar nada más, y al dejar la prenda completamente sumergida, los resultados también serán efectivos.

Cabe destacar que lo anterior sólo aplica con manchas viejas, pues con las más recientes también se puede mezclar este producto con el jugo de uno o dos limones, ya que de esta forma lo amarillento que se forma principalmente en la ropa blanca será cosa del pasado.

No olvides que después de realizar cada remedio casero hay que lavar la ropa con normalidad. (Foto: Pexels)

Vinagre blanco

Por otro lado, cuando se trata de prendas delicadas o con un blanco pulcro como las camisas de los trajes, el vinagre blanco será el mejor aliado ya que actúa de forma directa y sin dañar la prenda. Para usarlo sólo hay que verter una taza en una cubeta con agua, de esta última hay que tomar la suficiente para que la prenda quede perfectamente sumergida y dejarla así de 15 a 20 minutos. Tras esto hay que sacar la pieza para ver si se eliminaron las manchas de sudor por completo para saber si se deja reposar por otros 10 minutos o si, por el contrario, llegó el momento de lavarla con agua y jabón para dejarla más limpia que nunca.

