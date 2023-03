Si un "like" no significa nada, ¿por qué en las parejas puede causar tanta inseguridad?

¿Alguna vez tú o tu pareja se han reclamado por darle "like" a una tercera persona?, aunque para algunos puede resultar un escenario muy tóxico, para otros es el pan de cada día y que más allá de los sentimientos de enojo, tristeza y hasta desconfianza de su ser amado, puede ser el inicio de peleas, discusiones e incluso de rupturas. La razón detrás de todo ello son los celos, ansiedad e inseguridad aún si es una amiga o amigo quien recibió el me gusta o me encanta, ¿pero qué hay detrás de todo esto?

Es importante recordar que las redes sociales se han convertido en una excelente herramienta para mantenernos conectados, pero a la hora de tener que "compartirlas" con la pareja puede llegar a ser un detonante para que las peleas comiencen a ocurrir y al hablar de compartir no nos referimos a darle la contraseña, sino al mero hecho de seguirlo o agregarlo a la lista de amigos y que con ello puedan ver todas las interacciones que tenemos en la red con familiares y amigos. Pero es precisamente este tipo de relaciones las que pueden llegar a causar incertidumbre en el vínculo romántico.

Puede ser un detonador para las peleas. (Foto: Pexels)

Cuantas veces no hemos escuchado a nuestras amigas y amigos hablar sobre aquellos momentos en los que revisan los likes en las publicaciones de sus parejas o nos hemos descubierto con celular en mano y realizando esta práctica de "stalkeo" en redes sociales que si bien puede ser una forma casual de ver quién tiene el mismo humor ante un meme, también pueden comenzar a ser una forma de control ante los celos que despierta una simple interacción en la red. Por supuesto, no es fácil controlar el enfado o la tristeza de ver algo de lo que no se deseaba ser testigo y de ahí que la inseguridad por uno mismo o incluso hacia el ser amado comience a hacerse presente.

¿Pero por qué un simple like despierta todo esto?, existen muchas razones e incluso expertos en psicología han advertido algunas de las razones; sin embargo, también se hace presente el tratar de entender que en muchas ocasiones las interacciones de nuestras parejas con sus amigos de redes sociales no siempre tienen que significar un coqueteo o una infidelidad, sino una forma más de cuidar sus vínculos.

Los hallazgos de un estudio de la Universidad de Guelph, Canadá, para el que participaron 308 universitarios demuestra que el uso de Facebook "predice significativamente los celos" a causa del propio uso de la plataforma y eso aparentemente por la retroalimentación que se ofrece en la que todos los usuarios tienen una exposición "a información a menudo ambigua sobre su pareja a la que de otro modo no tendrían acceso y que esta nueva información incita a un mayor uso de Facebook", por supuesto, esto resalta los disgustos entre los vínculos románticos. Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunos trucos con los cuales evitar sentir esa desconfianza e incluso peleas.

¿Y tú, revisas las redes de tu pareja? (Foto: Pexels)

No conoces el contexto

En otras ocasiones te hemos contado cómo la perfección que vemos en las redes sociales no siempre es cierta y es que allí solo se publica una pequeña parte de la vida real, incluso de quienes se mantienen muy activos, así que antes de dejar que un me gusta te cause inseguridad asegúrate de preguntarte si conoces o no el contexto que hay detrás. Algunos ejemplos son si tu pareja y la supuesta tercera persona en discordia se conocen en persona o si simplemente son amigos e incluso familiares; de hecho, este es uno de los puntos más importantes que se ha estudiado hasta ahora.

Evita caer en roles tóxicos

Si bien es cierto que la comunicación es fundamental para cuidar todo tipo de vínculos y llegar a acuerdos, es importante distinguir cuáles son sanos y cuáles son tóxicos, el ejemplo perfecto de esto último es cuando en lugar de hablar con el ser amado sobre el me gusta, me encanta o un comentario en la foto de una chica, se pida no hacerlo o bloquearla inmediatamente. Y es que esto es una forma de controlar al otro aún si dichas interacciones en la red no son una forma de coqueteo, sino una simple amistad porque hay que aceptar que todos tienen el derecho a tener amistades y dejar huella en el Internet no implica algo más.

En cambio, también hay que saber entender cuando estas interacciones sí se relaciona más con una red flag que con una simple amiga, pero siempre desde la razón y no de un impulso del enojo o los celos. Asimismo, las ideologías de las nuevas generaciones también han caído en una concientización sobre no cosificar el cuerpo de otras mujeres, ¡así que presta atención a este detalle con tu pareja!

SIGUE LEYENDO

¿Qué hago si mi hija envía fotos íntimas?

Parejas: 3 secretos diarios para fortalecer la relación

Los 3 básicos para evitar la monotonía en una relación de pareja