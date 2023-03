3 actitudes de pareja que hacen perder interés mutuo

Las relaciones de pareja nos pueden llevar al punto máximo del amor y del placer, pero también al hartazgo cuando las cosas no marchan nada bien y aunque en otras ocasiones te hemos compartido los secretos que se pueden realizar todos los días para fortalecer le vínculo y evitar caer en la monotonía, resulta importante reconocer que hay actitudes que molestan y que llevan a perder interés mutuo. Este ya es considerado como uno de los peores escenarios para estar, pues más que mantenerse unido al otro por el romance, sólo queda la costumbre que tarde o temprano llevará a una ruptura dramática.

Uno de los peores errores que se pueden cometer al tener un noviazgo o matrimonio es el ignorar las primeras señales de advertencia y que tarde o temprano terminarán por afectar emocionalmente al otro. Sobre ello es importante resaltar que no se tratan de las famosas red flags que nos pueden llevar a un vínculo violento, pues hay actitudes que aún sin herir al ser querido terminan por llevar a la falta de amor. ¿Qué es lo que pasa cuando el amor y los sentimientos faltan?, a que ambas partes dejan de disfrutar el estar juntos.

¿Has estado en una relación en la que el interés se perdió? (Foto: Pexels)

Así que no dejes de leer si estás pasando por una mala racha con tu pareja y quieres remediar la situación, pero no sabes por dónde empezar o si simplemente estás tratando de mantener una relación sana en la que se evite ese punto de quiebre, pues te compartimos algunas de esas acciones que aunque se pueden permitir de vez en cuando, lo ideal es evitarlas o trabajar en ellas. Algunos ejemplos comunes son factores como la falta de tiempo, el exceso de trabajo o simplemente el cansancio de la rutina diaria de cada parte, pero nunca se deben de convertir en la forma de vida de la relación o matrimonio.

¡Adiós a la ternura y el romance!

La primera de las señales de las que hay que estar alerta es cuando el romance y la ternura ya no forman parte de la interacción entre ustedes; sin embargo, esto no quiere decir que exista una red flag cuando alguno no quiere recibir ni besos ni abrazos o se ha comportado distante. El truco está en detectar si esta falta de interés se trata de un mal día en el trabajo o de alguna molestia en la relación.

En cualquiera de los casos es muy importante llegar a acuerdos para que esto no lleve a la falta de interés mutuo y un truco para ello es tener al menos una hora al día que sólo sea para ustedes y esté libre de otros problemas ajenos a la relación. Asimismo, si una de las partes no adora el contacto físico, tener un acuerdo de un beso y abrazo al despertar o antes de irse a la cama puede ayudar a que no dejar que se apague la llama de la pasión.

Recuerda que el tiempo juntos ayuda a fortalecer la relación. (Foto: Pexels)

Compararse con otras parejas

Uno de los errores que más afectan a las parejas es el empezar a comparar la relación con las de otros, ya sea porque se tiene la idea de que a ellos les va mejor, porque pasan más tiempo juntos o porque tienen más salidas; sin embargo, es importante recordar que cada vínculo tiene sus propios problemas y que siempre hay que ser asertivos con la pareja, pues no se puede exigir algo que no se tiene. El mejor ejemplo de lo anterior es que si tienen un noviazgo a distancia es obvio que las salidas tendrán que esperar.

Por otro lado, hay que resaltar que la perfección que se presume en redes sociales no existe y que no es bueno caer en esa comparación, pues así como algunos pueden presumir los lujos y la mejor parte de la relación, es común que "oculten" las partes poco agradables como es el caso de las peleas o si realmente disfrutan de estar juntos. Recuerda que a pesar de las apariencias pueden tener una falta de interés.

¡No todo lo que ves en redes es real! (Foto: Pexels)

¿Sin planes en conjunto?

Este último punto implica tanto planes a corto como a largo plazo, pues siempre se deben de tomar en cuenta todas aquellas cosas en las que son compatibles y piensan compartir juntos como es el estilo de vida o las citas, pues el perder el interés en actividades como estas y solo expresar actitudes de hartazgo cuando se propone algún plan, también acabará por terminar con el amor y enamoramiento.

