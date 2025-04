Charly López revela el motivo de su actual forma física que generó preocupación | VIDEO

Hace unos días el nombre del cantante y actor, Charly López, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que se viralizara un video en el que luce bastante cambiado, provocando especulaciones sobre si enfrentaba un problema de salud.

En la grabación vemos al exintegrante de "Garibaldi" invitando a sus fans a seguir una página de internet, pero lo que más llamó la atención fue du actual estado físico. Inmediatamente los usuarios especularon si el cantante estaba bien de salud pues había cambiado bastante.

Para poner fin a todas las especulaciones, Charly López, compartió un video en redes sociales explicando qué fue lo que le pasó y el motivo de su radical cambio físico. Las declaraciones del también modelo dejaron mucho más tranquilos a sus miles de seguidores.

Después de que su video se volviera viral por su actual forma física, Charly López, protagonista de telenovelas como "Código postal", "María Isabel" y "Central de abasto", subió una grabación en Instagram explicando qué le pasó en este 2025, pues los internautas aseguran que luce muy cambiado.

Para poner fin a todas las especulaciones, el cantante y modelo dijo que la luz del video no le favoreció, sumado a que desde hace tiempo bajó de peso para marcar más sus músculos. Charly López de 55 años de edad explicó que actualmente no tiene "grasa" en su cuerpo.

"Estoy muy bien, lo que pasa es que me pegué demasiado, la luz donde me estaban tomando no era nada buena. Bajé mucho de peso para estar más rayado (marcado), no tengo nada de grasa", dijo.