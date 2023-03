¿Qué hago si mi hija envía fotos íntimas?

Una de las mayores preocupaciones como padres y madres de familia es el uso que sus hijos les dan a las redes sociales, pues aunque la mayoría de las plataformas tienen restricciones de edad, no es nada nuevo que los más pequeños tengan sus propios perfiles y ante ello estén expuestos a una larga lista de riesgos. Por otro lado, también se pueden hacer presentes situaciones complejas y que terminan afectando a los menores de edad, especialmente a las niñas y adolescentes hasta vulnerar su seguridad, un ejemplo de esto es cuando deciden compartir fotos íntimas y terminan filtradas en la red.

Aunque esta práctica puede quedar como un secreto entre las dos partes involucradas, es decir, quien las envía y las recibe, existe un riesgo latente de que estas fotos íntimas y con contenido delicado termine filtrándose como una forma de venganza. El hecho por sí mismo es complicado para quien termina viendo su cuerpo en Internet, pero es aún más complejo enfrentarse a los sentimientos de vergüenza, humillación y tristeza, además de sobrellevar la revictimización por parte de sus conocidos. En casos cómo estos los tutores deben de mantener la calma y apoyar a la víctima, dijo a El Heraldo Digital Daphne Lomelí Sotelo, psicoterapeuta en Psicología Feminista México.

La violencia digital inicia desde las amenazas con difundir contenido sexual. (Foto: Cuartoscuro)

Como madre o padre, ¿qué puedo hacer si mi hija envía contenido sexual?

Las prácticas más comunes con las que los padres de familia se aseguran que sus hijos realicen un correcto uso de las redes sociales es el revisar sus dispositivos electrónicos y es precisamente aquí cuando se pueden descubrir aspectos preocupantes como el de las fotos íntimas. ¿Pero qué se puede hacer en caso de encontrarlas?, lo primero es ver si el contenido está expuesto en la red en general, guardar la calma, tomar las acciones necesarias y ayudar a la víctima a manejar la situación y es que en casos como estos se "está vulnerando su intimidad y su seguridad", agregó Daphne Lomelí.

"Es súper importante, no regañarla, no castigarla porque eso vuelve peor todo y podemos caer en procesos de revictimización", detalló la experta a El Heraldo Digital. Además, señala que de hacer esto, "ella no va a tener a dónde ir porque se supone que su lugar seguro es su núcleo familiar. Esa es la sensación de sentirte vulnerable, a dónde va a ir (la víctima) si en su familia no tiene esa seguridad".

Si bien es cierto que como padres puede costar trabajo contener la molestia, la psicóloga feminista agrega que no hay que cuestionar las decisiones, en este caso de la hija sea o no menor de edad; en cambio, se puede hacer un cuestionamiento sin juicios morales, pero sí tratando de entender cuáles fueron las razones de fotografiarse de esta forma y el enviarlas. Por otro lado, destaca la importancia de ayudarla a no sentirse culpable en especial si tiene menos de 18 años y si el contenido se filtró, ya que "una menor de edad no tiene la capacidad de entender cuáles son las consecuencias de sus acciones a largo plazo con tanto detalle como lo tiene una adulta".

La ley protege a las mujeres e infancias víctimas de la filtración de fotos íntimas. (Foto: Cuartoscuro)

Lo ideal es que su núcleo familiar forme una red de apoyo para trabajar la situación y no revictimizar a la menor ante el caso de violencia digital de la que fue víctima y para ello se pueden tomar medidas como:

Los adultos a su alrededor deben cuidar su seguridad. No obligar a la menor a hablar del tema si así lo quiere ella. Actuar de manera inmediata reportando las fotos filtradas en cada plataforma para asegurar que se retiren de la red. En caso de ser necesario acudir a la escuela o a las instancias correspondientes para que se sancione a los responsables. Estar muy cerca de la menor para cubrir sus necesidades. Intentar que la víctima continúe con sus actividades normales y no basar su vida en el hecho que la vulneró. Buscar ayuda de las autoridades y psicológica.

Hay que tener "conversaciones incómodas"

Pero más allá de entender las razones por las que una menor decidió compartir material como este, las madres o padres también deben de entender que es un proceso con el que su hija está explorando su sexualidad y sobre ello recae la importancia de tener esa "conversación incómoda" y resaltar tanto lo bueno como los riesgos que esto implica. "Compartir fotos de sí misma no es algo que esté mal, incluso fotos íntimas, aquí la cosa es si eres menor de edad no tienes cómo decidir realmente qué implicaciones tiene eso y otra es que el descubrimiento de la sexualidad de las mujeres está totalmente permeada por la cultura patriarcal", precisó la experta.

La Ley Olimpia también protege a los menores de edad. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Lomelí Sotelo, es precisamente la cultura patriarcal la que impide que las mujeres no tengan una "forma segura" de explorar su sexualidad y que, por lo tanto, se caiga en la idea de que para explorarla una buen forma y libre de hacerlo son las fotos sexualizadas o teniendo relaciones sexuales desde temprana edad , cuando la realidad es otra se ven desde la cosificación y en muchos casos desde la humillación o simplemente por el valor sexual que como mujeres se tiene para los varones.

Una buena forma de darle este contexto a los adolescentes es marcándoles una diferencia entre lo que es explorar la sexualidad y la cosificación que hay detrás, pues esto último "no nos da para hacerlo de manera segura". En cambio, al marcar las diferencias, los menores pueden volverse capaces de sentir placer, reconocer su cuerpo o elegir a sus parejas sexuales y no sólo quedarse con la imagen patriarcal que se ve en redes, televisión o en las series.

"Si yo sé que la manera en la que yo me puedo sentir aceptada y conectada con la otra persona es por medio de mi sexualidad, lo voy a hacer. Es muy importante ir cambiando esos mensajes porque la aceptación y conexión que estamos recibiendo no es porque soy Daphne, es por lo que yo puedo dar con mi cuerpo. Es hacerles entender a las adolescentes que una cosa es explorar la sexualidad y otra es tener este amor, cariño y cuidado siendo honestos por ser tú misma, que no se va a obtener por cómo es tu cuerpo o lo que puedes ofrecer con tu cuerpo", señaló.

La cultura patriarcal nos ha permeado, afirma la psicóloga. (Foto: Pexels)

Y si las fotos terminan filtradas... hay que pedir asesoría legal

Aunque no en todos los casos se filtran las fotos íntimas que las adolescentes comparten con sus parejas u otras personas, sus familias deben de tener claro que esta conducta está sancionada por las autoridades sin importar el estado de la república en el que se encuentran; sin embargo, destaca la importancia de hacerlo siempre con una abogada feminista o colectivos que tengan experiencia con este tipo de casos para asegurar que la denuncia va a proceder.

Sobre ello, la doctora Paola Vanessa Nava Calvo y la licenciada Verónica Piña Martínez, de la Colectiva de Abogadas Feministas: Asesoría Legal Feminista S.C. dijeron a El Heraldo Digital que se puede proceder por la Ley Olimpia o la protección de menores respecto a la pornografía infantil. Pero mucho antes de tomar acción en el aspecto legal hay que cuidar la seguridad e integridad de la menor que fue vulnerada y es por ello que hay que saber qué hacer y a dónde acudir en el momento en el que las fotos llegan a la red.

Tomar acción de inmediato y acudir con las dependencias correspondientes. "En el caso de la CDMX, quien reconoce ese tipo de denuncias es la fiscalía de delitos sexuales", dijo la doctora Paola Nava. Dependiendo de la red social que sea, de manera inmediata hay que reportarlo, ir a la fiscalía, contactar a la policía cibernética siempre contando con las respectivas pruebas (mensajes, capturas de pantalla o publicaciones).

Olimpia Coral Melo Cruz fue la mujer que impulsó la creación de esta ley. (Foto: Cuartoscuro)

En su conversación con este medio las expertas recalcaron que hasta este 2023 sólo 29 entidades federativas son las que aplican y sancionan bajo la Ley Olimpia con castigos que van en promedio de los tres a los seis años de prisión y aunque aún hay mucho que trabajar sobre estas reformas contra la violencia digital, cada estado es el que decide qué es un delito y qué no, aunque en general se le puede ver como:

"Lo que sanciona esta Ley Olimpia, es una violación a la intimidad sexual y no solo el tema de grabar videos, sino también audios, tomar fotografías, imprimir, compartir, divulgar o publicar contenido de la persona", dijo Nava Calvo.

Por su parte, Verónica Piña detalló que una de las ventajas de esta ley es que "no hace distinción de sexo ni de edades", por lo que cualquiera que haya sido víctima de la violación a su intimidad compartiendo alguno de los contenidos antes mencionados puede hacer una denuncia. A pesar de ello, recalcó la importancia de también considerar otras alternativas y considerando que sea una menor de edad la que es víctima de esta violencia digital lo ideal es irse por la ley de pornografía infantil que tiene un modelo punitivo más considerable.

"Nos vamos también por la penalidad, por la sanción, que el monto alto de la ley Olimpia alcanza hasta los 8 años, pero en una pornografía alcanza de los 7 a los 12 años; entonces nos parece mucho mas conveniente irnos por la pornografía infantil cuando se hace este tipo de conductas hacia un menor de edad". Por otro lado, resaltó la importancia de conocer las leyes y sus especificaciones en cada estado de la república para elegir la opción que más vele por la seguridad de la persona afectada.

Por su parte, la psicoterapeuta Daphne Lomelí concluyó que antes de iniciar un proceso legal como estos se debe de tomar en cuenta qué es lo mejor para la víctima, es decir, si a ella le va a servir y a asegurar la protección o si en cambio "la va a terminar vulnerando más".

