Buscan a Wendy Krauss, desapareció en Mérida cuando iba a un retiro espiritual con sus dos perritos

Recientemente se reportó la desaparición de Wendy Krauss Ceballo, de quien no se sabe nada desde el pasado 8 de febrero, el día que ella informó su intención de asistir a un retiro espiritual de varios días en Mérida.

Al momento, la fiscalía de Yucatán activó el conocido Protocolo Alba por la desaparición de la mujer, lo cual incluyó la búsqueda extensa y exhaustiva a los estados peninsulares de Quintana Roo y Campeche.

Por su parte, su hermano Edgar Krauss ha hecho viral en redes sociales la publicación sobre la desaparición de Wendy, donde se pueden leer sus características físicas como estatura, complexión y peso, pero también los detalles sobre la última vez que se supo de ella: salió de su casa en Mérida acompañada de sus dos perros rumbo a un retiro espiritual.

“Nos informó que iba a ir a un retiro espiritual, eso fue el 8 de febrero y dijo que se iba a tardar 30 días y, bueno, como ya ha pasado mucho tiempo, la hemos estado buscando, su teléfono está apagado y no sabemos dónde está (...) ahora estoy de visita en Mérida por ocasión de la Filey, quise ver a mi hermana, pero como no está inmediatamente me movilicé”, explicó Edgar Krauss.