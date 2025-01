¿Qué pasa en Insurgentes, a la altura del Viaducto-Tlalpan? | ALTERNATIVAS

Un grupo de personas con pancartas y cartelones bloquea la circulación en la autopista México-Cuernavaca, en la incorporación con avenida de los Insurgentes Sur, a la altura del Caminero. Por el momento sólo se encuentra libre un carril, en las primeras horas de este martes 21 de enero de 2025.

Los manifestantes son al parecer comerciantes de San Andrés Totoltepec, quienes planean bloquear Calzada de Tlalpan, Insurgentes y Viaducto en las próximas horas, por lo que se recomienda evitar la zona o bien utilizar el Anillo Periférico para quien se dirige al Sur de la Ciudad.

La autopista en la incorporación a Insurgentes ya se encuentra bloqueada, dejando por el momento libre únicamente un carril. pic.twitter.com/YGC0fPS2oH — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) January 21, 2025

AGENDA DE MOVILIZACIONES DEL DIA MARTES 21 DE ENERO 2025

CHALECOS MEXICO Y FRENTE CIVICO NACIONAL.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Monumento a la Revolucion.

RUMBO A: Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Llevarán a cabo la denominada “Marcha Nacional Contra la Inseguridad”.

EX ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA “ESCUELA DE OFICIOS PARA LA VIDA” DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC.

HORA: 11:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen les sean entregados sus certificados, ya que los diplomas que les dieron no tienen ninguna validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



FRENTE INDEPENDIENTE DE TRABABAJADORES DE LA SALUD (FINTRAS).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Oficinas de la Unidad de Transparencia del IMSS - BIENESTAR en Gustavo E. Campa # 54 Col. Guadalupe Inn Alcaldia Alvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Exigen cumplimiento a sus derechos humanos y laborales.



HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

HORA: 17:00

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

MOTIVO: Exigen la resolución de un juicio de amparo que busca garantizar el acceso al agua, un derecho fundamental para miles de familias en el municipio.

