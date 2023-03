"Se la llevaron a la fuerza": tres meses sin rastro de Fátima, desapareció tras ir a una pastorela en Veracruz

Se fortalece una línea de investigación por la desaparición de la adolescente Fátima Cristal González Patlas, el pasado 9 de diciembre, en el municipio de Villa Aldama, que se encuentra en el Valle de Perote.

Su tía Guadalupe Rubí Romero González protestó frente a Palacio de Gobierno este jueves, a tres meses de que la menor se extraviara después de haber acudido a una pastorela en su escuela, la secundaria general “Vicente Lombardo Toledano”.

Indicó que su sobrina no huyó por su cuenta y que personas muy cercanas a la niña, que no son sus familiares, habrían participado en su desaparición, una situación que resulta muy dolorosa para su familia.

“Como lo dijimos desde un principio, la niña no se fue por cuenta propia, a la niña se la llevaron a la fuerza y hubo personas implicadas muy cercanas a ella, eso es lo que más nos duele tanto en este momento. No son del ámbito familiar (los implicados), eso es lo que la fiscalía quería hacer ver, pero no fue así. Uno cree que conoce a sus hijos, uno cree que se comportan bien y fuera de casa son otros”, añadió.

A la niña se la llevaron a la fuerza y hubo personas implicadas muy cercanas a ella Foto: Juan David Castilla

La información fue proporcionada por una alumna de la secundaria mencionada, pese a la instrucción de las autoridades del plantel de no dar datos sobre la desaparición de Fátima.

“Gracias a ellos, a los padres y a esta niña que aportaron la información hoy tenemos una línea de investigación, no podemos dar más datos porque la misma fiscalía así lo pidió para no entorpecer la investigación”, expresó la tía.

Además, Romero González pidió a las autoridades que se inicie una investigación contra la directora de la escuela, Aurora Montero Hernández, por haber incurrido en acciones que entorpecieron el proceso para la localización de la menor.

Incluso, confirmó que ya presentó una queja en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y está en espera de una respuesta por parte de las autoridades de esta dependencia.

“A tres meses es la primera vez que alguien se atrevió a no hacer caso a esa directora, por qué aconsejar a todos sus maestros y alumnos a decir: no digan nada, yo no sé si oculta algo o está amenazada o por qué razón estos consejos”, enfatizó Guadalupe Rubí.

La señora Blasina González Ballesteros, tutora y abuela de Fátima, sufrió un infarto hace unas semanas; se cree que, a raíz de la desaparición, pero afortunadamente está recuperándose.

Más de mil mujeres desaparecidas

De 2017 a 2022 se ha incrementado el número de desapariciones de niñas y adolescentes en el estado de Veracruz, situación que resulta alarmante para los colectivos de búsqueda. Se contabilizan mil 315 casos de menores de edad, según cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres).

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, en el mismo periodo se registraron 2 mil 438 mujeres desaparecidas. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz también ha dado a conocer que en enero de este año desaparecieron 30 personas y en febrero hubo más de 36 reportes.

La activista adelantó que Veracruz ocupa el segundo lugar nacional con el mayor número de jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. Además, se encuentra en el lugar 23 de las 32 entidades de la República Mexicana con la mayor impunidad en los casos de desaparecidos.

La señora Blasina González Ballesteros, tutora y abuela de Fátima, sufrió un infarto hace unas semanas Foto: Juan David Castilla

“Es la entidad donde los casos de larga data están en el olvido”, enfatizó Victoria Delgadillo, quien busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo, una joven de 26 años que desapareció en noviembre de 2011, en Xalapa, junto con otras 14 jóvenes que habían sido invitadas a un evento y nunca regresaron.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró la necesidad urgente de la atención integral y estructural a la violencia contra las Mujeres, niñas y adolescentes en México.

La situación de las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas no es asunto menor. En 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó la desaparición de 27 mil 326 mujeres.

