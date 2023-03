VIDEO | Captan violento asalto a trailero en carretera de Veracruz

Las carreteras en México se han convertido en lugares de suma peligrosidad especialmente para los transportistas, pues a lo largo y ancho del país bandas de delincuentes dedicados al robo de mercancía operan con total impunidad. Un claro ejemplo de esto es un video recién difundido en redes sociales, en el que se ve cuando un trailero es víctima de un violento asalto, hecho ocurrido el pasado 28 de febrero, en Tres Valles, Veracruz.

Según lo que se ha informado hasta el momento, este hecho de violencia ocurrió en la carretera federal 145. El asalto fue grabado por cámaras de seguridad de la unidad de carga. En la grabación se puede ver cuando una camioneta le cierra el paso al tráiler, sujetos armados descienden de ella por lo que el conductor levanta las manos en señal de que se rinde y acto seguido desciende del vehículo.

De inmediato un hombre armado lo toma por la parte posterior de su playera y a jalones lo obliga a subir a la camioneta con la que le cerraron el paso. Después él y otro hombre suben al tráiler y comienzan a conducirlo por la misma carretera en la que venía, no sin antes intentar destruir una de las cámaras de seguridad de la unidad, sin percatarse de que eran grabados por otra.

Toda esta acción es observada por otros conductores, que no hacen nada y no es porque no quieran, muchos de ellos han sido víctimas de la delincuencia organizada y tienen miedo de represalias o incluso perder la vida. Transportistas indican que en esa zona los asaltos son algo común.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México tiene alrededor de 400 mil kilómetros de carreteras, por las cuales diariamente circulan cientos de transportistas, quienes se gana la vida llevando mercancías de distintas empresas. Además del riesgo que conlleva ponerse al volante por los accidentes de tránsito que hay, ellos también se enfrentan a la inseguridad, pues los asaltos se han vuelto el pan de cada día.

De acuerdo a Safe Link, al término del primer simestre de 2021, en México, el robo de mercancías aumentó en un 5% en comparación con el primer semestre de 2020, de acuerdo con el informe semestral del Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro Sensitech (SCIC, por sus siglas en inglés). Mientras que en el mismo periodo de 2022 se registraron más de 9 mil 500 casos de robo de carga en el país.

La compañía también informó que en el primer semestre de 2022, el 87% del total de los robos de mercancías a transportistas se registraron en la Región Centro, con el 62% de los delitos, y en la Región Occidente con el 25% del total. Mientras que las zonas del país con las menores tasas de robo de carga son el Sureste, con el 7%; el Noreste, registrando el 5% del total de los delitos, y la Región Noroeste, con apenas el 1% de estos. Los estados con mayor incidencia de este delito son:

Estado de México con 34%

Puebla con 13%

Guanajuato con 9%

Jalisco con 7%

Veracruz con 5%

Michoacán con 4%

San Luis Potosí con 3%

Querétaro con 2%

Hidalgo con 2%

Tlaxcala con 2%

