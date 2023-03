VIDEO | ¡Con los lomitos no! Ladrón roba casa de perrito que cuidaba la colonia

¡Ya no hay respeto ni por los perritos! Y es que este video demuestra que los ladrones pueden robarse cualquier cosa que les parezca atractiva, sin embargo, la víctima fue un perrito de la calle que tenía una casita en plena avenida, pero un sujeto amante de lo ajeno lo despojó de su vivienda.

Cámaras de seguridad mostraron el momento exacto en el que un ladrón robó la casa de un peludito llamado "Pibe" que aparentemente vivía en la calle, al parecer el individuo se encontraba en estado de ebriedad, pues incluso lo amedrentó con un arma, aunque no fue necesario pues en el video se aprecia que en cuanto el hombre se acerca, el perrito sale huyendo e instantes después el individuo toma la casa de madera, la carga en sus hombros y se la lleva.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de El Alto, en Bolivia y al parecer el can es propiedad de los vecinos de la colonia, incluso al momento de los hechos, el lomito dormía al interior de su casa que se encontraba en una banqueta.

De acuerdo con medios locales, en varias ocasiones ladrones han sido captados robándose hasta los platitos donde se les da comida, vecinos señalaron que ellos habían regalado regalaron esa casita al perrito ya que cuida la colonia, por lo que después de los hechos se organizaron para organizar una colecta y comprarle una nueva casita a "Pibe".

Perrito frustra asalto y persigue al ladrón por calles de Chiapa de Corzo

Vaya que los perritos son animales muy fieles y aunque algunos no pueden evitar robos otros por instinto llegan a defender a sus dueños, sin importar el peligro que tengan en frente. Tal es el caso de un lomito que ganó popularidad en redes sociales luego de que frustró un intento de asalto y salió corriendo para perseguir al delincuente. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, cuando un hombre pretendía despojar de sus pertenencias a una mujer que se encontraba caminado muy cerca de su domicilio.

Los hechos quedaron documentados gracias a las cámaras de vigilancia de la zona y posteriormente fueron difundidos en plataformas sociales como Twitter. En la grabación se observa a una mujer caminando por una calle, donde presuntamente estaría ubicado su domicilio. Segundos después se observa a un hombre acercándose a la víctima; rápidamente el sujeto amagó a la mujer con un cuchillo, pero ella repelió la agresión con su bolsa y un perrito salió en su defensa.

Hasta ahora se desconoce si el animalito era callejero o era propiedad de la mujer, pero pese a quizá no tenían relación, el valiente can salió a defender a la víctima y comenzó a ladrarle al delincuente. El hombre al verse intimidado por el animal salió corriendo y tras de él el perrito comenzó a perseguirlo por la calle. El clip ha sido compartido en redes sociales por diversos internautas, quienes felicitan al can por su valiente reacción y frustrar el intento de asalto.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Juntos hasta el fin: perrito lleva comida a su dueño atrapado bajo los escombros en Turquía

En los huesos y atrapado en un aljibe: así rescataron a un perrito abandonado en BCS

VIDEO | ¡Heroína de cuatro patas! Una perrita rescató a un adulto mayor que quedó atrapado en una cisterna