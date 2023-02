VIDEO | Rescate perruno: policía salva a un lomito de ser devorado por un tornado

En redes sociales circula un conmovedor video que deja en claro que la relación entre los perros y los humanos es una de las más fuertes que existen. En está ocasión, fue un oficial de policía quien demostró su amor por su mascota al salvar a un perrito de morir en un tornado. Los hechos ocurrieron Texas, donde un uniformado arriesgó su propia vida para evitar que un canino K9 fuera víctima de un brutal tornado.

De acuerdo con las autoridades un uniformado, identificado como Joel Nitchman, regresaba de entrenar con su compañero canino Roni, cuando ambos se vieron envueltos en un intenso tornado. Aparentemente, el policía y su canino enfrentaron fuertes vientos, los cuales rápidamente comenzaron a aumentar su intensidad y a empeoraron a medida que los minutos pasaban. Mientras el mal clima acechaba, Roni quedó atrapado en su jaula en el coche patrulla, a expensas de que el tornado se lo llevara.

El perrito estaba atrapado en una camioneta de la policía. Foto: Captura de pantalla.

En el clip se aprecia el momento exacto en el que el oficial regresa al vehículo para bajar al perro de la unidad y ponerlo a salvo. Segundos después se observa cómo el fuerte viento aparece en la zona y destruye todo a su paso. "La idea de los escombros o el auto volcado, no podía, no podía hacerle eso, no podía tenerlo allí durante eso", comentó el oficial Joel Nitchman al hablar sobre el rescate de su mascota.

El video tiene una duración de tan solo 25 segundos, pero en ese breve periodo de tiempo el oficial se convirtió en un "héroe" para decenas de personas. "Que bello que regresó por el perrito", "Es un héroe sin capa", "Hubiera llorado si dejaba ahí al perrito", "Eso es valentía", "Ojalá todos fueran así y ayudaran a los animales cuando llueve" y "Que tierno video", son algunos de los comentarios que recibió la grabación en redes sociales.

El video dura 25 segundos. Foto: Captura de pantalla.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el tornado que atravesó Pasadena y Deer Park, en Texas, como un categoría EF3. Este tipo de fenómenos presenta vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora.



